Le serie Konica Minolta AccurioPress C3080 e C6100 ottengono la Certificazione Fogra

I clienti di AccurioPress C3080 e C6100 hanno più di un motivo per festeggiare: entrambi i sistemi di stampa hanno ottenuto la FograCert Validation Printing System (VPS) Certification.

I sistemi Production di stampa digitale a colori, con una qualità dell’immagine ed una uniformità colorimetrica da primato, hanno superato con successo una serie di test che hanno fatto sì che Konica Minolta ottenesse l’approvazione da parte del “Fogra Research Institute for Media technologies”.

La validazione Fogra rispecchia il feedback ricevuto dai Clienti sulla qualità degli stampati dalle famiglie Accurio Press C3080 e C6100. Questo risultato evidenzia che l’ultimo portfolio di soluzioni Konica Minolta incontra perfettamente i più alti standard del settore, offrendo ai clienti una ulteriore rassicurazione di qualità attraverso produttività ed affidabilità, per cui Konica Minolta è riconosciuta Leader del mercato Production Printing.

I sistemi di stampa Accurio Press C3080 e C6100 sono stati testati in diverse configurazioni e con diversi test di stampa come da protocollo Fogra per valutarne le capacità.

Con una velocità di 81 ppm sia a colori che monocromatica, la serie AccurioPress C3080 consente agli operatori del mercato Production di creare maggiori opportunità di business grazie ad un’elevata flessibilità e un’ampia gamma di applicazioni essenziali nella stampa digitale.

La gamma AccurioPress 6100 è disponibile nella versione da 85 ppm C6085 e 100 ppm C6100. Le serie così flessibili e veloci sono state pensate per attività che si sono recentemente aperte alla stampa digitale e stanno ora espandendo i propri servizi, nonché per le attività che gestiscono elevati e ripetitivi volumi di stampa.

Entrambe le famiglie sono equipaggiate con il nuovo accessorio IQ-501 (Integrated Color Care Unit). Fondamentale per superare alcuni dei principali punti critici della stampa digitale, come il registro Binaca&Volta e la qualità costante con flussi di lavoro con volumi di stampa elevati.