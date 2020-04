Le nuove date di Packaging Première: 15 al 17 settembre 2020

Packaging Première, l’esposizione selettiva dedicata al luxury packaging ha comunicato le nuove date della quarta edizione, che si terrà dal 15 al 17 settembre 2020

presso Fieramilanocity, Padiglione 4.

La priorità di Easyfairs Italia è la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, visitatori ed espositori nonché degli stakeholder coinvolti nelle proprie attività e continua a seguire con estrema cura e attenzione la situazione.

Per questo motivo, Packaging Première ha deciso di posticipare l’edizione 2020 nel mese di

settembre, per garantire le condizioni di sicurezza ottimali ad espositori, visitatori e staff, nel tentativo di supportare al meglio le istituzioni e le autorità.

“A livello mondiale stiamo affrontando un momento particolarmente critico e difficile e continuando a seguire passo a passo l’evolversi della situazione, abbiamo prudentemente scelto di proteggere la salute dei nostri espositori e visitatori, optando per delle date alternative. Questa nostra decisione è stata presa con la consapevolezza di partecipare ad uno sforzo collettivo nel prendere le misure necessarie per contenere la diffusione del virus. Continueremo a lavorare con impegno alla quarta edizione, per soddisfare le aspettative del nostro pubblico e rendere l’evento un successo per tutti”, ha commentato Pier Paolo Ponchia, organizzatore di Packaging Première.