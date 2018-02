Le novità tecnologiche di Cerutti Packaging Equipment

Riccardo Montagnini, Chief Technical Officer di Cerutti Packaging Equipment, spiega molto chiaramente i vantaggi della nuova tecnologia.

“Il sistema di asciugamento di quasi tutte le macchine da noi fornite negli ultimi dieci anni si fonda su un concetto brevettato di ugelli 3D, che ha dimostrato sul campo la sua efficienza con produzioni ad alta velocità e con le stringenti norme relative alla ritenzione dei solventi. Partendo da questo consolidato background di ottimi riscontri ricevuti dai nostri clienti, abbiamo deciso di mantenere le caratteristiche chiave nel nuovo design, incluso anche il materiale delle cappe stesse (che saranno sempre realizzate in acciaio inossidabile, il materiale più adatto a garantire una lunga durata). Il layout generale della macchina invece è stato completamente rivisto al fine di garantire una perfetta accessibilità a tutti i componenti della parte superiore: ad esempio, le cappe si apriranno pneumaticamente, lasciando un corridoio di larghezza uniforme per consentire agli operatori di avere pieno accesso ai rulli e agli ugelli. La filosofia è stata non solo quella di progettare la macchina per garantire le sue prestazioni di produzione durante la tiratura, ma anche di rendere facili e veloci tutte le attività complementari da eseguire, come la pulizia e la manutenzione”. In che modo il nuovo sistema di asciugamento garantisce maggiore efficienza, risparmio energetico e minori consumi?

“Senza andare troppo nel particolare posso dire che, grazie a numerosi test eseguiti nel nostro centro di Ricerca e Sviluppo, siamo stati in grado di compiere passi significativi in tutte le componenti chiave del sistema di ventilazione. Partendo dalla geometria della cappa e dei suoi ugelli, abbiamo lavorato sulla distribuzione degli ugelli 3D per aumentare l’efficienza dell’asciugamento. Agendo sui condotti di ricircolo, abbiamo sfruttato le perdite di pressione per ridurre l’energia necessaria a dirigere l’aria, migliorando allo stesso tempo anche il sistema di prelievo dei solventi direttamente nella zona del cilindro di stampa. Anche le perdite di calore sono state analizzate, ottimizzando l’isolamento termico. Inoltre, è stato progettato e testato un nuovo sistema per misurare il consumo termico di ogni cappa: ogni dato di produzione verrà archiviato e gestito dal nostro sistema di gestione dati 4.0, fornendo uno strumento unico e di facile utilizzo per sfruttare al massimo tutta la capacità termica della linea.