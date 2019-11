Le innovazioni nella stampa a getto di inchiostro favoriscono il mercato in crescita dell’igiene personale

Il mercato dei prodotti per l’igiene personale è vasto e in crescita. Oggi è un settore da USD 188 miliardi che, stando a Grand View Research (luglio 2018), si prevede crescerà superando quota USD 230 miliardi entro il 2022 (pari a un tasso di crescita annuo medio del 7%). Comprendendo qualsiasi prodotto dai pannolini per neonati agli articoli per la cura degli adulti, fino ai prodotti per la cura e l’igiene femminile, la crescita di mercato di questo segmento si deve in parte all’aumento della popolazione globale nella fascia di età che va dai 60 anni in su. Nei soli Stati Uniti, questo gruppo demografico costituiva il 15,2% della popolazione totale del paese nel 2016. Per soddisfare l’aumento e l’evoluzione della domanda di prodotti più personalizzati (per età, peso, genere) da parte dei consumatori, mantenendo al contempo i requisiti di sicurezza, i marchi stanno lanciando sottomarche di prodotti caratterizzate da supporti assorbenti innovativi.

L’evoluzione della domanda dei consumatori e la crescita del segmento hanno dato origine all’esigenza di libertà creativa e flessibilità produttiva maggiori quanto a creazione, produzione e tempi di immissione sul mercato. Per questo motivo i convertitori (che spesso rientrano nella stessa categoria dei marchi che creano e vendono questi prodotti) cercano sistemi di stampa digitale maggiormente affidabili e produttivi.

Finora è stato difficile offrire la stampa personalizzata a costi contenuti o per tirature medio-basse per i prodotti per l’igiene personale. Storicamente la produzione di stampa di questa categoria di prodotti ha patito delle scarse prestazioni in termini di avviamento e continuità produttiva dovute all’uso di sistemi Drop on Demand tradizionali. Le esigenze di mercato e opportunità di crescita disattese comprendono:

Redditività delle tirature medio-basse

Personalizzazione

Rapidità di immissione sul mercato

Controllo delle versioni

Stampa su richiesta

Prototipi

Test di mercato

Promozioni stagionali

Le soluzioni di stampa a getto di inchiostro di KODAK consentono a stampatori e convertitori di ampliare le loro capacità, incrementare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale al fine di rispondere alle odierne esigenze di mercato. Questo si traduce a sua volta in una maggiore libertà per brand manager e rivenditori di creare contenuti in varie versioni senza più essere vincolati da problemi di quantità o qualità. Inoltre, i marchi possono farsi venire nuove idee per una commercializzazione più rapida e conveniente, garantendo uniformità su supporti e formati diversi.

Perché scegliere la stampa a getto d’inchiostro di KODAK?

Le soluzioni di stampa a getto di inchiostro di KODAK offrono ora gli stessi vantaggi della stampa flessografica in termini di velocità, qualità e costi con la stampa ibrida digitale, utilizzando i sistemi PROSPER Imprinting, oppure con soluzioni di stampa complete che prevedono la macchina da stampa UTECO SAPPHIRE EVO.

Inchiostri e fluidi KODAK PROSPER Personal Care

Il cuore di queste soluzioni sono gli inchiostri a base d’acqua KODAK che utilizzano pigmenti a nanoparticelle che offrono una gamma cromatica più ampia uguale o superiore ai metodi di stampa tradizionali. Ciò equivale a qualità e uniformità delle immagini superiori e una maggiore corrispondenza dei colori dei marchi con gli inchiostri a quattro colori. Ma soprattutto, gli inchiostri a base d’acqua KODAK sono ecocompatibili e sono stati sottoposti a test di mercato per garantire la sicurezza dei consumatori.

Soluzioni dei partner

Kodak collabora con altri produttori per ampliare la gamma di soluzioni a getto d’inchiostro all’avanguardia per il mercato dell’igiene personale, tra cui UTECO, che produce macchine per la stampa sulle pellicole flessibili “traspiranti” utilizzate nei pannolini, negli assorbenti e in altri prodotti per l’igiene personale. Altri partner stanno sviluppando soluzioni per supporti non tessuti e altri prodotti per l’igiene personale che offrano l’integrazione in linea con le attrezzature di produzione esistenti.

Kodak e Prosper sono marchi registrati di Eastman Kodak Company.