Le eccellenze della flexo italiana sul podio internazionale del premio alla qualità Sérgio Vay

In occasione della 27esima edizione del concorso internazionale indetto

dall’associazione tecnica brasiliana per la stampa flexo AB Flexo – FTA Brasile, tre

aziende italiane nell’ambito del packaging sono state insignite dell’importante

riconoscimento.

Niederwieser, con il pack “Luxury salmon”, Pagani Print con il lavoro “Fette biscottate dolcezza del mattino” e Grafiche Pradella con “Univerciok caffè” hanno vinto, rispettivamente, oro, argento e bronzo nella categoria del premio dedicata agli stampati internazionali, andando così a formare un podio tutto italiano.

Il premio alla qualità flexo, creato nel 1993, è il premio più importante dell’industria

flessografica brasiliana ed è intitolato alla memoria del Prof. Sérgio Vay, tra i fondatori

dell’associazione flessografica carioca AB Flexo.

“Nonostante gli ultimi avvenimenti su scala mondiale, la collaborazione tra ATIF, FTA Europe e associazione brasiliana prosegue senza sosta, come negli anni passati, con momenti di confronto e di reciproco e proficuo scambio tra associati. Un legame che ci teniamo ad alimentare e che ci auguriamo continui a crescere anche grazie ai riconoscimenti ottenuti dalle aziende italiane a livello internazionale, di cui, soprattutto in questo momento, andiamo particolarmente orgogliosi”, ha commentato Sante Conselvan, presidente FTA Europe e vice presidente ATIF – Associazione tecnica italiana per la flessografia.