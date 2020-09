L’azienda siciliana SO.LA.CE ha installato la 500a AccurioLabel di Konica Minolta

L’azienda SO.LA.CE. ha mosso i primi passi nel 1990, dedicandosi alla produzione di rotoli fax e rotoli in cellulosa. Una volta consolidata l’esperienza nel settore della carta, l’azienda ha pensato di aprirsi al business delle etichette adesive in bobina da destinare a svariati settori merceologici. Pur rimanendo fedele ai suoi valori di serietà, qualità del prodotto e competitività dei prezzi, SO.LA.CE. nel corso degli anni ha sempre scelto di differenziarsi, seguendo le evoluzioni del mercato. Oggi l’azienda idea e progetta etichette adesive in bobina per diversi settori commerciali e industriali e mira a differenziarsi con etichette originali ed attraenti, attraverso l’utilizzo della lamina oro e della serigrafia.

Proprio per venire incontro alle esigenze di differenzazione, qualità e originalità dei clienti, anche per piccole e medie tirature, SO.LA.CE. ha deciso di scegliere AccurioLabel 230 di Konica Minolta. AccurioLabel insieme agli altri sistemi già presenti in azienda, consente di rispondere alle richieste di un ampio parco clienti.

AccurioLabel è stata in grado di rispondere a tutte queste esigenze e di dare valore aggiunto alla storica attività di SO.LA.CE. Inoltre, il servizio di assistenza si è dimostrato all’altezza e disponibile, supportando l’azienda in tutte le fasi di introduzione della nuova macchina.

Fondamentale il contributo del Partner di Konica Minolta Sicilia Ufficio di Catania; grazie alla vicinanza con il cliente e la avanzata esperienza nel settore da oltre 30 anni, Sicilia Ufficio ha saputo supportare SO.LA.CE. nella scelta del giusto sistema di stampa per il suo business.

“Siamo assolutamente soddisfatti ed orgogliosi di aver fatto un ottimo investimento che ci aiuterà a raccontare le storie dei nostri clienti. Un’etichetta non è solo carta con delle informazioni, ma è un canale di comunicazione, uno strumento che stimola i sensi del cliente e si fissa nella sua mente. Per questo, lavoriamo ogni giorno per offrire prodotti di valore, che si differenzino dallo standard e che siano accattivanti agli occhi del consumatore. AccurioLabel è la soluzione che cercavamo per lasciare il segno,” hanno commentato Alberto e Maria Silvia, titolari di SO.LA.CE. srl.