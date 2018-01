L’australiano Encore Tissue avvia il nuovo TT SYD nello stabilimento di Laverton North. Toscotec si conferma primo fornitore globale di monolucidi in acciaio con una presenza in 5 continenti.

Il 19 Ottobre 2017 Encore tissue ha avviato il nuovo Toscotec Steel Yankee Dryer sulla ET3 della cartiera in Laverton North, a Melbourne, Australia. La macchina ricostruita ha cominciato a produrre carta tissue di alta qualità immediatamente dopo la fase di avviamento.

Il produttore australiano ha acquistato il modello 3600 mm di TT SYD – seconda generazione da sostituire all’esistente monolucido in ghisa.

Con l’upgrade alla Toscotec’s Steel Yankee Dryer Technology, Encore Tissue ha previsto un incremento della velocità da 1400 mpm a 1900 mpm, della produttività e dell’efficienza di macchina cosi come un miglioramento concreto della qualità del prodotto finito sotto il punto di visita dell’omogeneità della struttura del foglio.

Questa vendita segna un importante traguardo per Toscotec: 203 TT SYD venduti in 36 paesi attraverso i 5 continenti.

Marco Dalle Piagge, Toscotec Sales Director afferma: “Era il 2000 quando installammo il primo monolucido in Italia e adesso, dopo 18 anni, abbiamo TT SYD operativi nelle cartiere di tutto il mondo. Siamo orgogliosi della rivoluzione tecnologica di cui siamo stati pionieri e del percorso, per nulla privo di ostacoli, che ha portato l’azienda ad una leadership indiscussa nel mercato del tissue.”

Stefano Marenco, Direttore del dipartimento di Ricerca & Sviluppo, continua: “Quello raggiunto è un importante riconoscimento ma non un punto di arrivo. Toscotec è alla continua ricerca di soluzioni in grado di migliorare il processo e diminuire il consumo di energia, e il TT SYD non ne è escluso. Il dipartimento è in fermento e presto ci saranno delle novità.”