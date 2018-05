“Laser revolution”: open house Sei Laser in Nordmeccanica con focus sul packaging finestrato

I prossimi 8 – 9 – 10 Maggio, SEI Laser è lieta di invitare clienti e operatori del settore dell’imballaggio flessibile all’Open House organizzata in collaborazione con Nordmeccanica. Sarà un evento unico in quanto si potrà vedere l’integrazione totale del sistema laser Packmaster OEM CW con una accoppiatrice solventless e assistere alla realizzazione di packaging in carta finestrata accoppiata con film trasparente in una unica passata. Una soluzione che permette alta precisione ed elevata velocità di produzione. L’evento avrà luogo presso la sede dell’azienda Nordmeccanica di Piacenza.

Le tre giornate dimostrative, ad accesso libero previa conferma, sono aperte a tutti i clienti e operatori che potranno vedere in funzione il più completo e professionale sistema laser per la lavorazione dell’imballaggio flessibile attualmente disponibile sul mercato. Le dimostrazioni saranno ripetute due volte al giorno (alle ore 11.00 e alle ore 15.00) per permettere di organizzare al meglio la propria visita.

Tra i punti di forza di Packmaster OEM CW che verranno messi in mostra durante l’Open House ricordiamo: la flessibilità nella gestione della fustella laser da eseguire sul packaging finestrato; la completa integrazione con accoppiatrice solventless Nordmeccanica, l’alta produttività e facilità d’uso.

Packmaster OEM CW è in grado di realizzare qualsiasi tipo di forma geometrica: i laser disegnano geometrie anche complesse direttamente all’interno del processo di accoppiamento, soluzione impossibile da ottenere con un processo tradizionale di taglio / fustellatura.