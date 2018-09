L’approccio innovativo di Konica Minolta tra i migliori secondo il report di Capgemini Consulting/MIT Digital

Per le grandi aziende, il ritmo accelerato della digitalizzazione nel business può portare sia opportunità che rischi: da un lato, può essere una fonte di crescita significativa, dall’altra anche le piccole start-up possono insediarsi rapidamente nei mercati chiave presidiati dai grandi player. Questo rende l’innovazione un fattore cruciale per il successo aziendale e costringe le grandi aziende a rivalutare il modo in cui gestiscono l’innovazione.

L’approccio innovativo di Konica Minolta è stato citato come una delle migliori pratiche nella ricerca di Capgemini Consulting in collaborazione con MIT Digital su “Le basi dell’innovazione aziendale nell’era digitale”.

L’innovazione è sempre stata una virtù fondamentale per Konica Minolta, ben prima dell’era digitale: per oltre 140 anni della sua esistenza, l’azienda non ha mai smesso di spingersi oltre i confini della tecnologia per i propri clienti. “Per noi, l’innovazione rappresenta il core business ed è perseguita dalle nostre aziende in tutto il mondo”, ha dichiarato Yuji Ichimura, Senior Executive Officer di Konica Minolta presso Koinca Minolta, Inc.

La relazione Capgemini Consulting e MIT Digital identifica tre fattori per un’organizzazione di successo nel processo di innovazione delle grandi aziende: la giusta architettura, le giuste fonti di innovazione e l’allineamento delle giuste capacità. L’architettura innovativa di Konica Minolta si estende in tutto il mondo con i suoi cinque Business Innovation Center (BIC) in diversi continenti. La loro missione è quella di acquisire una comprensione più profonda delle esigenze dei clienti e offrire il massimo valore anticipandoli, fungendo da motori di crescita per l’azienda.

Per quanto riguarda le fonti di innovazione, Konica Minolta ritiene che la collaborazione sia un fattore chiave per il successo. Pertanto, persegue un processo di “innovazione aperta”, collaborando con clienti, partner, strutture di ricerca indipendenti e università, per sviluppare nuove offerte nelle aree di “Workplace of the Future”, “Augmented Vision”, “Wearable Devices” e “Innovation as a Service”. I BIC sono i catalizzatori del cambiamento e del successo per creare l’offerta futura di Konica Minolta.

Infine, l’innovazione è profondamente radicata nella cultura aziendale in costante trasformazione e i team vengono incoraggiati ad affrontare le sfide.

“Siamo onorati e orgogliosi di essere inclusi come Best Practice in questo rapporto sull’innovazione da parte di tali organizzazioni rinomate. Questo ci assicura ulteriormente che siamo sulla strada giusta per garantire un futuro di successo per la nostra azienda “, ha concluso Ichimura.