Landa e Edelmann, primi passi verso il futuro insieme

La formazione per il team di Edelmann che è andato in Israele per imparare tutto sulla soluzione Landa S10 Nanographic Printing® Press è stata completata con successo. Tre membri del team di Edelmann Group, il primo cliente europeo di Landa, hanno preso parte a una interessante missione. Hanno fatto esperienza e hanno imparato tutto sulla Landa S10 Nanographic Printing® Press.

Werner Seidel, Jana Sophie Schweizer e Jochen Schlumberger sono partiti dalla sede di Edelmann a Heidenheim, in Germania, per arrivare a quella di Landa in Israele per un corso pratico di formazione di otto giorni per acquisire le competenze utili per il loro futuro ruolo di operatori della macchina da stampa recentemente installata.

Il programma di formazione di Landa comprende sessioni di e-learning online, training sul posto di lavoro e tecnologia VR (realtà virtuale). Garantisce agli operatori tutte le competenze necessarie per la gestione quotidiana della macchina, per la manutenzione preventiva e la risoluzione dei problemi.

Werner, responsabile del reparto stampa di Edelmann e team leader spiega come sono stati selezionati gli operatori per la nuova macchina: “Prima di tutto, un candidato adatto deve avere esperienza nel settore della stampa. Lui o lei deve avere delle competenze trasversali e saper affrontare non solo gli aspetti meccanici della stampa, ma anche le applicazioni software, e quindi gestire una macchina da stampa in modo autonomo, quindi anche le prove e la valutazione della qualità di stampa del materiale stampato. Sia Jana che Jochen avevano questa formazione”.

“Sono davvero entusiasta, è un’ottima opportunità per imparare qualcosa di nuovo e diverso, e per acquisire maggiore esperienza e conoscere una nuova tecnologia”, dice Jana, che è stata coinvolta nel percorso di Edelmann con Landa sin dall’inizio, e fino ad ora ha lavorato con macchine da stampa offset. La più grande sfida per lei è stata conoscere e imparare a usare i nuovi sistemi multipli che sono unici nella macchina da stampa di Landa.

Per prepararsi al viaggio, mentre erano ancora in Germania, hanno seguito il corso di formazione online. Il programma di formazione di Landa era completo e ben strutturato e il passaggio dalla teoria in aula al lavoro sulla macchina è stato gestito molto bene. Avere accesso alla produzione e il contatto diretto con gli operatori di Landa è stato estremamente utile. Il buon rapporto che hanno instaurato con i team di formazione e supporto in Israele, ha permesso di discutere apertamente e ottenere risposte a qualsiasi problema e domanda sulla tecnologia e sulla macchina. Questo contatto, insieme alla tecnologia all’avanguardia per la risoluzione dei problemi in loco e remota di Landa, ha innescato un sistema di cooperazione per la futura risoluzione dei problemi.

Jochen conclude: “Abbiamo fatto il primo passo verso il futuro. Il viaggio in Israele è stato davvero importante e una fantastica opportunità per comprendere la visione di Landa e il futuro della stampa”.