Landa Digital Printing nomina Arik Gordon come CEO

Landa Digital Printing lo scorso 3 giugno 2020 ha ufficializzato la nomina di Arik Gordon come Chief Executive Officer.

Arik Gordon entra in LDP dopo 18 anni di successi in Orbotech. Negli ultimi due anni è stato Executive VP of Strategy and Growth presso Orbotech, con la responsabilità di definire e guidare la strategia di crescita tecnologica futura dell’azienda e la sua penetrazione in nuovi mercati. Ha ricoperto svariate posizioni con funzioni dirigenziali presso le filiali dell’azienda nell’area Asia Pacifico, e al suo ritorno in Israele nel 2013 è stato nominato Presidente della divisione PCB (Printed Circuit Board) di Orbotech. Prima di entrare in Orbotech, Arik Gordon ha lavorato quattro anni in Scitex Europe.

“Durante i suoi anni in Orbotech, ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con Arik. Ritengo che sia un leader con una vasta conoscenza della tecnologia, e in tutte le posizioni che ha ricoperto ha dimostrato di avere un pensiero strategico e una profonda conoscenza del business. Arik ha le capacità professionali e interpersonali necessarie per guidare il nostro team dedicato altamente qualificato, e ci permetterà di concretizzare numerose opportunità commerciali uniche facendo assumere a Landa Digital Printing una posizione leader nel mercato globale della stampa”, afferma Asher Levy, Active Chairman di Landa Digital Printing.

“Nel 2019, Landa Digital Printing ha installato le sue prime macchine da stampa Nanographic Printing® negli stabilimenti di clienti in tutto il mondo e ha ottenuto la conferma che i nostri prodotti sono destinati a cambiare l’industria della stampa. Nel 2020, nonostante la pandemia di coronavirus, prevediamo ulteriori installazioni in quanto la domanda per i nostri prodotti è ancora sostenuta. Siamo fermamente convinti che Arik sia la persona giusta per portare l’azienda al successo a livello mondiale”, aggiunge Asher Levy.

“Sono felice ed entusiasta di entrare a far parte di Landa Digital Printing. Landa ha una combinazione rara e speciale di tecnologia all’avanguardia, prodotti rivoluzionari e professionisti estremamente competenti nonché il potenziale di guidare l’industria della stampa ad trilioni di dollari. In qualità di CEO, accetto la missione di guidare il team altamente qualificato di Landa in Israele e nel resto del mondo per concretizzare la significativa occasione che ci si è presentata davanti”, ha commentato Arik Gordon in occasione della sua nomina come CEO di LDP.