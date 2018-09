Lancio del primo European Paper Bag Day

Il primo European Paper Bag Day si svolgerà il 18 ottobre 2018 con varie attività di comunicazione globali e locali. La giornata promozionale annuale punta ad aumentare il livello di notorietà dei sacchetti di carta tra i consumatori e a presentarli come packaging sostenibile, efficiente e in grado di contribuire a combattere l’inquinamento ambientale per il futuro. La giornata è stata inaugurata dalla piattaforma “The Paper Bag”, che include i principali produttori europei di carta kraft e di sacchetti di carta.

I sacchetti di carta sono compagni robusti e affidabili per acquisti di ogni genere. Sono in grado di trasportare cibo, abbigliamento, prodotti di lusso o decorativi, ed elettronica, ossia praticamente qualsiasi cosa fino a un peso di 12 kg. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza, il contenuto risulta perfettamente protetto, senza dimenticare che poi possono essere riutilizzati svariate volte. I sacchetti di carta risultano vincenti anche sul fronte dei vantaggi ambientali. Vengono prodotti con materie prime naturali rinnovabili. In Europa la fibra di cellulosa utilizzata come materia prima per produrre sacchetti di carta ha una base biologica e viene ricavata da aree forestali europee soggette a gestione sostenibile. Le fibre lunghe dei sacchetti di carta le rendono anche una buona fonte per il riciclo. Tuttavia, se un sacchetto di carta per sbaglio viene disperso in natura o nel mare, si degrada in tempi brevi e non danneggia le vita marina.

Assumersi la responsabilità per l’ambiente

Adottare uno stile di vita sostenibile è un elemento fondamentale per preservare il nostro pianeta per le future generazioni. Utilizzare i sacchetti di carta costituisce l’espressione di uno stile di vita moderno e responsabile – aiuta a combattere il cambiamento climatico e a ridurre i rifiuti di plastica nell’ambiente. “L’European Paper Bag Day è l’occasione perfetta per diffondere la consapevolezza che i sacchetti di carta sono il packaging sostenibile del futuro”, spiega Jonathan Lloyd, Presidente del Gruppo Shopping Bags. “Con le nostre attività desideriamo convincere più consumatori che le loro scelte in fatto di packaging hanno un impatto sull’ambiente. In qualità di produttori di sacchetti di carta possiamo sostenerli con informazioni e dati convincenti e motivarli ad utilizzare, riutilizzare e riciclare i sacchetti di carta.”

Come partecipare

Tutte le attività di comunicazione che si svolgono in correlazione alla giornata di attività verranno comunicate tramite i canali social di “The Paper Bag” con l’hashtag #EuropeanPaperBagDay: sulla fanpage di Facebook “Performance powered by nature” ed i profili LinkedIn di EUROSAC e CEPI Eurokraft. I consumatori sono invitati a partecipare alle discussioni utilizzando l’hashtag.

La piattaforma “The Paper Bag” è stata costituita nel 2017 dai principali produttori europei di carta kraft e di sacchetti di carta, tra cui il Gruppo Italiano Shopping Bags, che si dedicano a promuovere i vantaggi del packaging a base cellulosica. “The Paper Bag” è guidata dalle organizzazioni CEPI Eurokraft ed EUROSAC.