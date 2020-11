LAEM IMS si presenta al mercato con una nuova veste e nuove macchine per il converting di imballaggi flessibili

L’ultima settimana di ottobre, pochi giorni prima delle ultime misure restrittive che di fatto stanno ancora condizionando gli spostamenti, LAEM IMS ha organizzato due giorni di porte aperte presso la sede di Casale Monferrato (AL) per presentarsi al mercato nella nuova veste.

Gli Open Days LAEM IMS hanno rappresentato un momento importante per IMS TECHNOLOGIES e per il suo nuovo brand LAEM IMS, nato in seguito all’acquisizione della società Laem System da parte del Gruppo internazionale attivo nei settori converting, packaging , automotive e prodotti speciali.

Il nuovo marchio dà un rinnovato impulso all’alleanza strategica che già da tempo legava le due aziende e alle importanti sinergie che si sono create in queste due realtà caratterizzate da elevate competenze, riconosciuta qualità e tecnologia all’avanguardia. Da un lato IMS TECHNOLOGIES, con quest’operazione, è oggi più che mai un punto di riferimento nei molteplici ambiti in cui opera. Le soluzioni LAEM IMS, dedicate specificatamente al Flexible Packaging, vanno infatti a completare la gamma prodotti di GOEBEL IMS. Insieme i due brand offrono all’industria primaria e ai converter un ampio ventaglio di macchinari di taglio e avvolgimento, in grado di processare un elevato numero di materiali, come la carta, il film plastico, l’alluminio e, con LAEM IMS, l’imballaggio flessibile. Dall’altro lato, LAEM IMS adesso può interfacciarsi con le esigenze del mercato disponendo di soluzioni nuove e più efficaci grazie al supporto di un gruppo strutturato e affidabile.

La gamma LAEM IMS, che va a completare le soluzioni di piccole e medie dimensioni per il mercato del converting di imballaggi flessibili, è formata da 4 linee di macchine: la nuovissima Riboslit, soluzione compatta con un ottimo rapporto prezzo/qualità ideale per le aziende che si affacciano per la prima volta a questo settore, la Serie RB, la nuova Flexislit e infine la Top di gamma della Serie TR, un modello storico di Laem insieme alla serie RB.

“Oggi siamo orgogliosi di presentarci al mercato in una nuova veste, forti del supporto di un gruppo solido quale è IMS TECHNOLOGIES, del quale fanno parte i marchi GOEBEL IMS, Rotomac, Deltamatic, Kasper e Deltamould. La nuova gamma di prodotti di LAEM IMS vuole rappresentare la filosofia del gruppo impegnata a fornire soluzioni per tutta l’industria, dalle piccole e medie aziende fino ai grandi gruppi internazionali. Stiamo lavorando per costruire una ‘brand-identity’, fondamentale per una riconoscibilità sul mercato. LAEM è un marchio forte nel mondo del flexible packaging, le competenze in azienda ci sono e la contaminazione con le altre forze del Gruppo non potrà che portare una nuova ventata di innovazione in tutti gli ambiti”, commenta Saverio Lombardini, CEO di IMS TECHNOLOGIES.