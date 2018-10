LabelProfi , un converter sloveno di etichette e packaging, ha acquistato la soluzione HP Indigo Pack Ready Lamination per disporre di funzionalità di confezionamento rapido sul proprio sistema di stampa digitale HP Indigo WS6800, allo scopo di tenere il passo con le nuove tendenze del mercato del packaging flessibile.

“Puntiamo sempre a offrire ai nostri clienti le ultime tecnologie. Vogliamo garantire loro per le etichette digitali lo stesso livello di personalizzazione dei prodotti con imballaggio flessibile, oltre che l’opportunità di trarre vantaggio da tempi di consegna più brevi e da una produzione più agile”, ha dichiarato Uroš Slemenik, fondatore e CEO di LabelProfi.

Pack Ready include la nuova unità Pack Ready Laminator, prodotta e fornita da Karlville, e la pellicola Pack Ready Lamination Film, offerta da fornitori certificati. Pack Ready Lamination per i sistemi di stampa HP Indigo assicura un’elevata tenuta dei laminati con un tempo di essiccazione pari a zero per la conversione immediata in buste, aprendo la strada a nuove opportunità per la stampa digitale di imballaggi flessibili.

“Con una nuova unità Pack Ready Laminator di Karlville, possiamo consegnare i prodotti finiti ai clienti in una frazione del tempo richiesto dai servizi tradizionali. A nostro parere, la soluzione Pack Ready è la risposta più intelligente alle esigenze del mercato. Poiché possediamo già le macchine da stampa adatte, abbiamo investito nella soluzione di finitura”, ha aggiunto Slemenik.

LabelProfi intende rendere disponibile la soluzione per i settori alimentare, dei cosmetici e dei beni di consumo in generale e avrà l’opportunità di soddisfare la domanda di campagne di marketing e prodotti personalizzati, che rappresentano una sfida sia per i brand che per i converter.

HP Indigo Pack Ready Lamination è progettato per la stampa digitale di imballaggi flessibili HP Indigo sui sistemi HP Indigo 20000, 8000 e WS6800.

LabelProfi è stata fondata nel 1994 come piccolo studio grafico e di prestampa e ha progressivamente ampliato le proprie attività fino a diventare un fornitore di servizi completi per etichette e packaging, in grado di stampare in digitale etichette e imballaggi flessibili anche in volumi medio-piccoli. Nel 2017, LabelProfi si è trasferita in un nuovo, moderno sito produttivo a Slovenj Gradec, in Slovenia.