Label Image sceglie la stampante a getto d’inchiostro Tau 330 E di Durst per trainare la crescita

Label Image ha investito in una stampante a getto d’inchiostro UV Tau 330 E di Durst per supportare il suo costante impegno per la crescita operativa e un servizio di assistenza clienti di alta qualità. Costituita nel 1986, nel 2015 la società australiana è stata acquisita da Nick ed Emma Godwin. Da allora Nick ed Emma Godwin hanno apportato una serie di miglioramenti e investimenti incentrati sulla promozione della crescita aziendale e sul mantenimento di un elevato livello di assistenza e supporto per la base di clienti in continua espansione dell’azienda.

Oggi, Label Image è riconosciuta per l’innovativo team di vendita, il sito per l’e-commerce e i sistemi di stampa digitale. Label Image sfida il mercato con nuove idee e soluzioni sviluppate grazie alla comprensione delle esigenze dei clienti. L’azienda adotta soluzioni di stampa su richiesta ecocompatibili che riducono le scorte e accorciano i tempi di lavorazione.

La più recente tecnologia digitale inkjet è stata scelta per integrare i sistemi per la stampa di etichette convenzionali di Label Image. Spiega Nick Godwin: “In primo luogo abbiamo valutato i principi di adattabilità, affidabilità, qualità e le opportunità offerte per migliorare le proposte ai clienti. La Tau 330 E di Durst aveva tutte le carte in regola e molto altro ancora. La sua produttività, qualità di stampa e uniformità dei colori costituivano funzionalità eccezionali.

“Durante l’approfondito processo decisionale, il potenziale di crescita di Label Image è stato un fattore fondamentale. Abbiamo preso in considerazione la possibilità di ulteriori servizi e offerte, ma volevamo anche un modello di ritorno sull’investimento (ROI) che avesse senso e ci consentisse di crescere gradualmente per soddisfare la domanda futura. Abbiamo anche compreso che avere una stampante con un costo di capitale inferiore non sempre equivale a un costo totale di stampa inferiore.”

Emma Godwin continua: “La Durst Tau è notevole in termini di riduzione dello spreco di supporto. Siamo in grado di stampare una prova di stampa e riavvolgere il supporto fino al punto di inizio dell’etichetta successiva e cominciare immediatamente a stampare senza sprechi. Ciò significa che la prima etichetta è già un’etichetta fatturabile, con conseguente riduzione di sprechi e costi, cosa che fino ad ora non avevo visto su nessun’altra stampante. Né avevo riscontrato questo livello di qualità delle immagini su altre stampanti a getto d’inchiostro.”

Quando si è trattato di investire nella Tau 330 E di Durst, il ROI non è stato l’unico elemento preso in considerazione. Era importante anche l’ampia gamma di supporti che la stampante era in grado di gestire senza il disordine, il costo o l’approvvigionamento di primer o di trattamenti post-rivestimenti sui materiali. Si va dal settore della stampa termica diretta a quello cosmetico, alimentare e delle bevande fino a quello industriale. Di fatto, la macchina è adatta alla maggior parte delle etichette commerciali. Altri aspetti convincenti sono stati la straordinaria opacità dell’inchiostro bianco ottenuta con il processo di stampa single-pass, la riduzione dei tempi di produzione e la flessibilità dell’operatore.

La Durst Tau 330 E a stampa diretta single-pass di Label Image è priva di feltri di stampa o componenti di trasferimento che potrebbero compromettere il colore o le densità dei materiali stampati. È abbinata al sistema Durst Workflow-Label, che include la stampa di dati variabili per fornire un approccio consultivo e creativo. Ha permesso a Label Image di svolgere internamente lavori difficili e con tempi di consegna rapidi come tirature di piccole e medie dimensioni, etichette progettate ad hoc e personalizzate, molteplici SKU, applicazioni promozionali e pilota.

Include inoltre il backup e il supporto di Durst e del suo partner australiano Photo Electronics Services (PES). Conclude Nick Godwin: “La nostra esperienza con Durst e PES è stata eccellente sia prima che dopo l’installazione. L’installazione è stata ultimata entro una settimana e gli operatori sono stati formati subito dopo, cosa che ci ha permesso di passare alla produzione prima del previsto.”

Helmuth Munter, Segment Manager, Durst Labels & Package Printing, ha dichiarato: “È fantastico vedere un’altra azienda come Label Image che adotta il nostro approccio basato sullo slogan ‘Configura il tuo futuro digitale’, collaborando con noi per supportare le proprie aspirazioni di crescita aziendale ed esplorare nuovi mercati. Siamo lieti di poter supportare i loro obiettivi ambiziosi e di aiutarli a espandere il raggio d’azione aziendale.”