La scadenza del premio di Pro Carton per il design è stata prorogata al 26 giugno

Pro Carton ha rassicurato gli studenti che il proprio concorso annuale dedicato al design di packaging e il nuovo premio per i video avranno luogo nonostante l’epidemia di coronavirus, con una scadenza prorogata al 26 giugno per il concorso sul design. La data di chiusura per lo Student Video Award resta fissata al 3 luglio.

Sebbene gli istituti scolastici e le università abbiano sospeso le attività e siano passate alla didattica online per quest’anno accademico, Pro Carton ha dichiarato di voler offrire agli studenti l’opportunità di continuare a esercitarsi, partecipando al proprio Young Designers Award e alla prima edizione dello Student Video Award, con la possibilità di vincere alcuni prestigiosi premi!

Per gli studenti in lockdown, lo Young Designers Award di Pro Carton invita all’attività extracurriculare di creare un design innovativo per una confezione in cartone. Il premio comprende quattro diverse categorie: Creative Cartonboard – Food & Drink Packaging, Creative Cartonboard – General Packaging (escluso Food & Drink), Creative Cartonboard Ideas (non-packaging) e Save the Planet – idee che sostituiscono i materiali meno sostenibili con il cartone. Quest’anno vi sarà anche un Newcomer’s Award, assegnato allo studente di un’università che non ha mai vinto in precedenza.

La prima edizione dello Student Video Award è destinata principalmente agli studenti di marketing, media, business e cinema di tutta Europa. Questo nuovissimo programma invita gli studenti a creare un breve video promozionale sui vantaggi del cartone e del cartoncino. Il vincitore riceverà un premio di € 5.000. Gli studenti sono invitati a inviare un breve video, di durata massima di due minuti e mezzo, e vengono incoraggiati a “uscire dagli schemi” in termini di stile del video, con possibilità di interpretare liberamente le istruzioni fornite. Questa sfida che stimola la mente punta a informare gli studenti sui vantaggi ambientali del cartone, promuovendo inoltre l’uso di materiali sostenibili nel packaging per il grande pubblico.

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “Mentre gli istituti scolastici passano alla didattica online a causa dell’epidemia di COVID-19, non vi è motivo che i nostri premi non facciano lo stesso! Speriamo di ispirare gli studenti in auto isolamento a lavorare sui loro prodotti fornendo una guida online e quest’anno speriamo di ricevere una grande quantità di materiale di alta qualità!”

Guide per aiutare gli studenti che lavorano a casa e che desiderano partecipare allo Young Designers Award o allo Student Video Award sono disponibili sul sito web di Pro Carton: