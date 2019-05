La rivoluzione di Guandong parte da Fespa 2019 con la Digital Collection

Innovazione, dinamicità e una costante esplosione di idee sono da sempre gli asset di Guandong, con una gamma unica e sempre più ampia di materiali altamente performanti messi a punto per la stampa digitale. Un approccio pionieristico che quest’anno si traduce in un rivoluzionario catalogo destinato ad ampliare ulteriormente gli orizzonti commerciali dell’azienda aprendo le porte a nuovi mercati e nuove tecnologie di stampa.

La Guandong Digital Collection, che farà il suo debutto proprio in occasione di FESPA 2019, infatti non si rivolge più solo al mondo del Large Format Digital Printing ma punta con decisone al mondo dell’industria e della smart decoration con un’inedita gamma dedicata. La nuova “Smart Product Line” by Guandong comprende supporti e soluzioni destinate a specifiche applicazioni comunicative, che non richiedono necessariamente il passaggio della stampa, come la new entry Mr Bordon che anticipa il ritorno della lavagna magnetica riscrivibile in veste completamente rinnovata. Tra le altre proposte, i prodotti magnetici della linea Mr Magnus per stampe Digital Laser a cui si affianca la nuova sezione di materiali per la tecnologia Digital Offset. Al suo fianco la gamma M&F (Magnet&Ferro), per la realizzazione di vere e proprie pareti magnetiche con soluzioni ad alto tasso di innovazione sia per installatori professionisti, sia per il fai da te secondo il claim Do It Yourself.

La Digital Collection 2019 sarà protagonista indiscussa dello stand di FESPA, progettato appositamente per rappresentare in 3D il nuovo catalogo. Al centro della suggestiva e accogliente cornice di Piazza Italia, a fare da trait d’union con il core business di Guandong, la gamma dedicata allo Spot Decò con le più recenti proposte in fatto di floor graphics e window decoration. I lati della piazza saranno invece delimitati da pareti attrezzate dedicate alle ultime novità come Mr Bordon e M&F Visual-Comm, dando vita ad un vero e proprio storytelling materico. Spazio anche a esclusive dimostrazioni live per i supporti della gamma Mr Magnus che saranno messi alla prova per tutta la durata della kermesse con sistemi di stampa laser e plotter di ultima generazione installati nell’area dedicata dello stand.

Con la nuova Digital Collection Guandong si appresta ancora una volta a dare un segnale forte al mercato, come sottolinea il presidente, Edoardo Elmi: “Da anni ci siamo fatti promotori di un vero e proprio processo di culturalizzazione lungo tutta la filiera, ma ci siamo resi conto che le applicazioni realizzate ad oggi sono solo una piccolissima parte del potenziale di questo mercato. Vogliamo quindi proseguire in questa direzione ampliando il target a nuove figure professionali, dagli architetti e designer fino agli utenti finali, raggiunti attraverso i distributori di carta e materiali per ufficio e cancelleria”.

Guandong vi aspetta a FESPA 2019: Pad. B6 – Stand B6 – B12