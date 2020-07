La quarta edizione di Packaging Première si terrà a maggio 2021

Al fine di presentare un evento di qualità e successo, Packaging Première ha deciso di posticipare la quarta edizione a maggio 2021, per garantire un ambiente sicuro in cui la community possa sentirsi a proprio agio e concentrarsi su business, networking e coinvolgimento sociale. Con questa nuova programmazione, Easyfairs Italia, organizzatore di Packaging Première, conferma il proprio impegno nel volere offrire un’opportunità concreta di ripresa in seguito alla pandemia legata al Covid-19.

Al contempo, Packaging Première ha lanciato una serie di webinar gratuti dal titolo “Trends Talks”, ispirati alla ricerca condotta tramite interviste ad alcuni dei più autorevoli opinion leader, brand e designer appartenenti alla luxury packaging community. Questi dibattiti e presentazioni online hanno trattato temi di primaria importanza per restare in contatto e accrescere il senso di appartenenza alla community, in un periodo fortemente orientato al digital. Ogni appuntamento della serie era dedicato ad argomenti specifici, come i trend dei prodotti alto di gamma nel fashion, nella gioielleria, nella cosmetica, nel fine food, nei vini e superalcolici.

“Il 2020 è stato un anno molto particolare: la pandemia legata al Covid-19 ha cambiato la natura degli eventi e il valore degli incontri face-to-face. Sebbene ci troviamo ancora in un periodo difficile, quello che abbiamo passato ha valorizzato il mondo digital e al tempo stesso messo in risalto l’importanza a livello umano di incontrarsi e interagire di persona. Tutto questo ci offre l’opportunità di dare nuova linfa al nostro evento, attraverso un utilizzo ibrido di digitale e presenza fisica”, commenta Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première, che poi aggiunge: “Il nostro team non si ferma e sta ideando una nuova edizione eccezionale, ricca di contenuti di alta qualità e di opportunità lavorative per la packaging community. Gli eventi avranno sicuramente un ruolo fondamentale nella ripresa economica”.

Il prossimo 7 luglio invece verrà lanciata la seconda serie di webinar “Trends Talks”, con nuovi ed interessanti contenuti e prospettive. Per ulteriori informazioni sugli eventi di Packaging Première, visitate il sito www.packagingpremiere.it oppure inviate una mail a info@packagingpremiere.it