La nuova visione del settore di BOBST traccia la strada verso il futuro del mondo del packaging

La visione di BOBST sta forgiando una nuova realtà nella produzione di imballaggi basata su connettività, digitalizzazione, automazione e sostenibilità. BOBST aggunge alle sue macchine nuove funzioni intelligenti, software e piattaforme basate su cloud per una produzione di imballaggi assolutamente all’avanguardia.

“Il nostro obiettivo è realizzare una trasformazione profonda e tempestiva del settore del packaging, dove l’intera catena della produzione diventerà più agile e sostenibile. Abbiamo costruito questa trasformazione su quattro pilastri principali: connettività, digitalizzazione, automazione e sostenibilità”, commenta Jean Pascal BOBST nella conferenza stampa virtuale nel corso della quale oltre alla nuova visione strategica sono state presentate anche 8 novità tecnologiche per il settore degli imballaggi in cartoncino, litholaminazione e imballaggi flessibili.

In BOBST la visione è di un futuro in cui tutta la linea della produzione di imballaggi sarà connessa. Proprietari di brand, aziende di trasformazione, costruttori di utensili, impacchettatori e venditori al dettaglio faranno tutti parte di una catena della fornitura ininterrotta, con la possibilità di accedere ai dati in qualsiasi momento del flusso di lavoro. Tutte le macchine e gli utensili si “parleranno”, trasmettendo ininterrottamente i dati attraverso una piattaforma basata su cloud che dirige l’intero processo produttivo con sistemi di controllo della qualità.

È per questo che BOBST proporrà sempre di più ad aziende di stampa e trasformazione nuovi servizi per ottimizzare le prestazioni delle macchine, aumentare la produttività generale degli impianti ed evitare tempi di fermo macchina inattesi, per un’efficienza e un’agilità di altissimo livello. L’obiettivo è automatizzare impianti e flussi di lavoro grazie a sistemi intelligenti in grado di realizzare operazioni chiave che aumenteranno la qualità e faranno risparmiare tempo, manodopera e costi.

Infine, e una delle sfide maggiori per il futuro, sarà dato ulteriore impulso alla sostenibilità, offrendo prodotti eco-compatibili con caratteristiche di protezione barriera e riciclabilità in grado di soddisfare le esigenze di proprietari di brand e consumatori.

Per connettere i clienti in un flusso di lavoro digitalizzato e automatico, offrendo nel contempo macchine top di gamma e servizi di prima classe che permettano alla visione di diventare realtà, BOBST Connect diventerà una componente chiave della piattaforma non-stop. BOBST Connect permetterà di gestire l’intero processo di produzione, dal PDF del cliente al prodotto finito al report di qualità.

“La digitalizzazione dei processi di stampa è l’elemento più visibile dei progressi compiuti nel settore degli imballaggi”, sottolinea Jean-Pascal Bobst, CEO del Gruppo Bobst. “Nei prossimi anni assisteremo probabilmente a una significativa accelerazione della stampa digitale e della trasformazione. Mentre le soluzioni diventano disponibili, la sfida maggiore per aziende di stampa e trasformazione non risiede nelle singole macchine, bensì nell’intero flusso di lavoro, operazioni di trasformazione incluse”.

“In BOBST implementiamo un flusso di lavoro interamente automatizzato e controllato dal file all’etichetta, alla busta stand-up o alla scatola finali – un approccio che riesce a soddisfare appieno le esigenze di proprietari di marchi e trasformatori. Grazie alle innovazioni già disponibili e a quelle che verranno proposte da BOBST e altri partner di settore in futuro, ci stiamo muovendo nella direzione giusta”, aggiunge Jean-Pascal Bobst. “La nostra visione è semplice, coraggiosa e ambiziosa, con l’obiettivo di forgiare il futuro del mondo degli imballaggi, con passione e a fianco dei clienti”.

Alla domanda come mai BOBST abbia annunciato recentemente di non partecipare a drupa 2021, Jean-Pascal Bobst ha prontamente fatto presente che quando si parla di sostenibilità c’è poi bisogno di azioni concrete a supporto, per cui la multinazionale svizzera ha deciso di saltare l’appuntamento di Dusseldorf, ma non solo, confermando la propria presenza solo nelle fiere asiatiche. Si andrà incontro a un biennio nel quale gli spostamenti saranno senz’altro ridotti rispetto al passato, e di questo gli eventi fieristici ne risentiranno senz’altro, con meno persone disposte a viaggiare. BOBST ha solo accellerato un processo decisionale che ipotizzava da tempo, nel quale i propri demo center giocheranno un ruolo sempre più centrale per presentare le numerose novità che ogni anno immette sul mercato.

Questo però non è un addio né alle fiere, né tantomeno alla drupa, dove in futuro BOBST potrà tornare a esssre presente, seppure con nuove modalità. “Cambierà il nostro modo di partecipare alle fiere; non porteremo più le tecnologie da far vedere, ma ci concentreremo sul dialogo coi nostri clienti e gli operatori del mercato interessati ad approfondire le nostre novità tecnologiche, con seminari, conferenze, discussioni one-to-one. Le macchine potranno essere visionate in ogni momento presso i nostri demo center, o in collegamento web”, ha concluso Jean Pascal Bobst.