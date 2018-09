La nuova OMET XJet powered by Durst a Labelexpo Americas

Debutto americano per la nuova OMET XJET powered by Durst, la macchina da stampa ibrida che per le sue eccezionali prestazioni e la sua flessibilità sta conquistando il mercato della stampa per etichette e packaging flessibile. La macchina sarà esposta alla Labelexpo Americas di Chicago (25-27 Settembre) sullo stand OMET n.3123, insieme ad una OMET iFlex.

La nuova OMET XJet powered by Durst, presentata a febbraio 2018, è una macchina da stampa ibrida che integra perfettamente in linea il gruppo di stampa digitale inkjet Durst Tau RSC con le unità flexo e i moduli di finishing e converting della OMET X6, offrendo illimitata flessibilità, una vasta gamma di applicazioni finali e un notevole risparmio di costi grazie alla configurazione multi-processo in linea. La macchina assicura affidabilità e risultati impareggiabili per ogni genere di tiratura con il vantaggio di ottenere il prodotto finito in un unico passaggio.

La OMET iFlex, presenta una serie di soluzioni smart, studiate appositamente per rendere tutto il processo di stampa facile e intuitivo. Tra gli altri citiamo iLight, sistema di pre-registro con puntatore laser su ogni gruppo stampa; iVision, sistema di regolazione del registro di stampa in tempo reale tramite telecamere; iDrive, sistema ad un solo ingranaggio per gruppo stampa, che permette migliori performance e migliore stabilità; Easy Change Die-Cut (ECDC) che elimina i lunghi tempi di cambio del cilindro di fustellatura.

Presso lo stand OMET n. 3123 sarà possibile assistere a dimostrazioni di stampa sulle macchine esposte, che permetteranno ai visitatori di rendersi conto dal vivo delle eccezionali capacità e potenzialità della tecnologia OMET.

Labelexpo Americas, crocevia di innovazione ed eccellenza per il mercato della stampa nel continente americano, si terrà presso il Donald E. Stephens Convention Center di Rosemont, Illinois, vicino Chicago. L’obiettivo è superare il record di visitatori ed espositori del 2016, confermandosi come punto di riferimento per livello tecnologico, qualità di stampa e design in tutto il continente.