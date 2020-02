La fustellatura laser esalta l’esperienza della carta

PaperOne 5000 di SEI Laser, fornita da Tripa Converting Solutions, apre nuovi mercati a Yart Factory

La fabbrica Yart di Waalwijk (Paesi Bassi) è specializzata nel taglio laser. L’azienda eccelle nella produzione di carte uniche e opera anche tramite la consociata Point to Paper. Per il proprio lavoro si affida alle macchine per taglio laser di SEI Laser, fornite da Tripa Converting Solutions.Yart Factory è stata la prima azienda al mondo a installare PaperOne 5000 di SEI Laser, una macchina sviluppata per la fustellatura digitale e la cordonatura di fogli in formato B2.

Complessità

“Sembra che i prodotti complessi siano diventati una nostra specialità”, afferma Joep Hoffmans, proprietario di Yart Factory e Point to Paper. “La bellezza dei nostri prodotti unici rende anche più difficile l’imitazione o l’emulazione”

Nello showroom i complessi ritagli di carta, plastica, legno e pelle sono davvero tanti. La finitura della carta avviene sotto il nome di Point to Paper, un nome e una attività ben noti in molte fiere del settore Graphic Arts.

Il filo conduttore

Yart Factory esiste da 65 anni. Il padre di Joep ha iniziato la produzione di pelletteria nel 1954, quando Waalwijk era il cuore pulsante del mercato delle calzature. Mercati di nicchia redditizi come le cinture lo hanno ispirato a fustellare i propri accessori di abbigliamento. “La fustellatura è sempre stata un filo conduttore nella nostra azienda”, aggiunge Joep. “abbiamo sempre trasformato i supporti in forme”. Questo li ha portati inizialmente a creare prodotti per il mercato dell’hobbistica, ma l’ascesa della concorrenza cinese li ha spinti poi verso l’industria grafica con il nome Point to Paper.

Fustellatura al volo

La fabbrica si trova all’interno della Yart Factory. L’azienda produce per l’industria grafica, ma anche per il mercato dell’hobbistica e per il crescente mercato dell’arredamento di interni.

Un esempio lampante è un tavolo con il logo aziendale inciso al laser.

PaperOne 5000 di SEI Laser occupa una posizione di rilievo in fabbrica: è la macchina perfetta per la fustellatura digitale “al volo” di brochure, stampe commerciali e packaging in cartone. Ciò implica che il taglio laser avvenga durante lo scorrimento dei fogli stampati, senza la necessità di interromperlo. È anche possibile cordonare meccanicamente la carta e il cartone per scatole o cartellette in piccoli e medi lotti di produzione con un intervento minimo da parte del personale.

PaperOne 5000 di SEI Laser non solo sostituisce interamente la fustellatura tradizionale, ma è dotata di un laser di alta precisione in grado di realizzare lavorazioni complesse. Utilizzando una testa galvanometrica a quattro assi, è possibile ottenere un fascio laser estremamente piccolo su ogni millimetro dell’area di lavoro con la massima qualità.

Aggiungere valore

“Il business della stampa commerciale sta andando molto bene”, commenta Joep. “Inoltre, il mercato del packaging apre interessanti opportunità per l’azienda.” Point of Paper crea scatole speciali per l’industria cosmetica e PaperOne 5000 di SEI Laser fustella e piega scatole da fogli di cartone B2 fino a 700 grammi. In questo modo Yart aggiunge valore al packaging e combatte le contraffazioni. Un esempio perfetto è la carta del profumo Armani che offre un’esperienza unica grazie alla fustellatura laser. La forma fustellata è molto dettagliata. “Quasi nessuno può farcela”, afferma Joep. “E niente più bordi marroni!” Richard de Bruijn di Tripa Converting Solutions aggiunge: “Grazie al sottile raggio di taglio laser non è necessario rimuovere molto materiale di scarto e difficilmente ci sono bruciature. SEI Laser sviluppa tutti i propri sistemi laser in casa e possiede un insuperabile know-how della tecnologia laser. Gli anni di esperienza in ricerca e sviluppo permettono di superare la concorrenza. A Drupa 2020 SEI Laser presenterà una macchina in grado di processare fogli due volte più grandi, il formato B1, 70 x 100 cm “.

Massima qualità

Alcuni nomi piuttosto conosciuti contano sulla produzione di Yart Factory. Joep: “Collaboriamo con stampatori di alta qualità a Parigi. La Francia è un mercato vitale per noi. I grandi marchi si affidano alla nostra qualità per creare qualcosa di veramente unico. Questo perché da anni esploriamo i confini della fattibilità. È così che raggiungiamo la perfezione in tutto ciò che creiamo.

Per Joep si deve alla combinazione intelligente di macchine adatte e ad anni di esperienza. “Niente è standard qui; tutto è speciale ed è sempre una sfida”. Come la cartolina di Natale tridimensionale inviata dal produttore di carta Iggesund, anch’essa una realizzazione Yart Factory.

La ricerca

Fornire il file giusto è un’altra sfida. “È una delle nostre maggiori sfide. Preparare un file pronto per la stampa è una cosa diversa dal preparare un file per una fustellatura dettagliata”.

Yart Factory e Point to Paper consegnano agli stampatori di tutta Europa e lavorano con agenti presenti nella maggior parte dei paesi. Per garantire la qualità richiesta dai clienti, il produttore dei sistemi di taglio laser deve garantire che siano eccellenti e al contempo provvedere una perfetta assistenza al cliente. Le soluzioni di taglio laser di SEI Laser, distribuite da Tripa Converting Solutions, offrono questa combinazione e soddisfano i massimi livelli.

“Il nostro desiderio di innovazione continua ci spinge a esplorare sempre nuove possibilità, nuove sfide e nuovi mercati”.