La Federazione Carta e Grafica sigla accordo per rafforzare il sistema confederale e la rappresentatività

Acimga, Assocarta e Assografici hanno siglato l’accordo sui gruppi di specializzazione Assografici (Gifasp, Gifco, Giflex, Gipea, Gipsac, Gruppo Shopping Bags) che va a potenziare l’azione della Federazione Carta e Grafica, di cui le tre Associazioni sono parti costituenti.

Dal 2019 le aziende che parteciperanno come soci simpatizzanti ai gruppi di specializzazione di Assografici e che operano nei settori industriali di Acimga (produttori di macchine per il printing e il converting) o di Assocarta (produttori di carta, cartone e paste per la carta) dovranno necessariamente entrare prima a far parte delle rispettive associazioni di categoria. Dal canto loro, Acimga e Assocarta, si impegnano a promuovere la partecipazione dei loro iscritti ai gruppi di specializzazione di Assografici, nonché a

fornire il loro contributo in termini di competenze e conoscenze.

E’ un’intesa di portata storica finalizzata a incentivare le aziende del settore ad

aderire, in coerenza con le rispettive aree merceologiche e ai rispettivi Codici Ateco

registrati in Confindustria, alle diverse associazioni nazionali di categoria riunite

nella Federazione Carta e Grafica.

L’accordo, inoltre, prevede vari livelli di cooperazione e collaborazione tra le parti.

A firmare l’intesa i presidenti delle tre associazioni Aldo Peretti (Acimga), Girolamo

Marchi (Assocarta) e Pietro Lironi (Assografici).

“La sigla degli accordi segna per tutti noi un importante momento di crescita –

afferma Pietro Lironi, che alla presidenza di Assografici abbina quella della

Federazione Carta e Grafica -, in cui le diverse componenti mettono a fattor comune

la forza di penetrazione nel tessuto produttivo e la capacità relazionale e di

aggregazione. E’ il modo più efficace per rispondere sempre meglio alla missione di

promozione e rappresentanza che deriva dalla nostra appartenenza a Confindustria.

In questo modo rafforziamo i valori confederali e continuiamo a fare rete e

collaboriamo sempre di più su progetti comuni a rinforzo del percorso federativo”.