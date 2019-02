La creatività di Konica Minolta agli Hunkeler Innovationdays

Konica Minolta Europe sarà presente alla fiera Hunkeler InnovationDays a Lucerna, dal 25 al 28 febbraio – Padiglione 1, Stand B5 – per presentare gli ultimi sviluppi tecnologici nell’ambito della stampa digitale. Creatività e Potenza della stampa digitalmente migliorata, insieme ai sistemi live-running saranno i temi centrali che verranno affrontati perseguendo l’approccio Customer Centric che caratterizza Konica Minolta. Allo stand sarà possibile toccare con mano il sistema di stampa digitale per etichette AccurioLabel 190, sviluppato e prodotto in collaborazione con la società danese Grafisk Maskinfabrik (GM). Si tratta di un sistema di stampa toner digitale all-in-one con sistema di guida del nastro integrato, area di controllo della qualità con luci di visualizzazione e possibilità di collegarsi alle apparecchiature di finitura in linea. Proprio per queste sue qualità AccurioLabel 190 conta ormai oltre 250 installazioni in tutto il mondo da quando Konica Minolta è entrata nel mercato delle etichette nell’autunno del 2015. Un altro highlight riguarderà le dimostrazioni dal vivo del dispositivo di stampa a fogli singoli AccurioPress C83hc che utilizza toner High Chroma di Konica Minolta, in grado di produrre stampe di qualità fotografica con una riprod uzione dei colori più nitida e fedele. Questo sistema integra anche l’unità di controllo del colore IQ-501, che consente di ottimizzare i tempi di produzione attraverso funzionalità quali la registrazione automatica fronte-retro e la creazione automatica dei profili di stampa.

Non solo, ma Mark Hinder, Head of Market Development di Konica Minolta Europe, mostrerà gli ultimi campioni di stampa realizzati con la macchina a getto d’inchiostro AccurioJet KM-1: un innovativo sistema inkjet UV dotato di testine a getto d’inchiostro ad alte prestazioni e avanzate tecnologie di elaborazione, in grado di gestire supporti fino al formato B2+. Ultima novità in questo ambito, la tecnologia brevettata da Konica Minolta DFT – Dot Freeze Technology® che ha superato una delle sfide fondamentali della stampa a getto d’inchiostro: movimento dei punti di inchiostro incontrollato che riduce la qualità di stampa e i materiali lavorabili.Infine, anche la gamma di sistemi di nobilitazione Konica Minolta sarà rappresentata in fiera: impressionanti stampati brillanti e con effetti tattili realizzati con i sistemi Konica Minolta MGI saranno esposti al pubblico.

“Oggi gli stampatori richiedono idee e strumenti di business che possano aiutarli a catturare nuove opportunità di mercato e aumentare la loro redditività. Noi di Konica Minolta ci impegniamo a supportare queste esigenze critiche, anticipando le richieste dei clienti e trasformando le nostre idee in soluzioni innovative attraverso un approccio collaborativo e di partnership, che riteniamo sia quello giusto per fornire ai nostri clienti una base strategica e tecnologica solida. La nostra missione è aiutare i nostri clienti a far conoscere il potenziale della stampa digitale e della nobilitazione, così da ottenere risultati di maggior valore e incrementare la redditività. Hunkeler InnovationDays rappresenta per noi un’importante occasione di incontro per mostrare le nostre capacità di leader nel settore e di azienda che continua a mettersi in gioco, aumentando la propria presenza all’interno del settore della stampa professionale ed industriale. Ma non si tratta solo di prodotto. Nel corso dell’evento si potranno anche ricevere consulenze personalizzate da parte dei nostri esperti, ci saranno testimonianze dei nostri clienti e numerose presentazioni”, ha affermato Charles Lissenburg, General Manager Divisione Stampa Professionale di Konica Minolta Europe.