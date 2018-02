Konica Minolta: sono già 30 le Accurio Jet KM-1 installate in tutto il mondo

Konica Minolta ha reso noti gli importanti risultati commerciali ottenuti dalla stampante digitale a getto d’inchiostro AccurioJet KM-1, presentata a drupa 2016. Sono state superate le 30 installazioni in tutto il mondo, incluse le ultime di gennaio e febbraio 2018 in Europa.

La prima installazione in Polonia è avvenuta proprio questo mese, mentre all’inizio di febbraio è previsto l’annuncio di un importante accordo in Francia. Inoltre l’azienda, che continua la sua espansione e vede crescere le quote di mercato nei segmenti della stampa industriale e commerciale, ha annunciato nuove partnership commerciali e forme di promozione del brand per la tecnologia brevettata di questo modello.

Dot Freeze Technology è il nuovo nome di un particolare processo della stampante AccurioJet KM-1 B2 di Konica Minolta che, essendo in grado di “congelare” il punto del getto d’inchiostro, permette di ottenere risultati perfetti in termini di messa a registro dei colori e stabilità delle immagini. I clienti confermano una differenza tra colori (delta E) non superiore a 1,5, un vantaggio determinante per la conquista di nuove aziende intenzionate a investire in questa piattaforma.

Gli altri sviluppi tecnologici in programma per la stampante AccurioJet KM-1 di Konica Minolta comprendono una soluzione di finitura in linea completamente automatizzata in collaborazione con Rollem International. L’azienda britannica farà da collegamento con quei clienti che desiderano automatizzare i loro processi di stampa e connettersi con dispositivi di finitura di terzi.

Uno di questi è Harris & Bruno International, azienda americana specializzata nella fornitura di apparecchiature per stampa e rivestimento ad alte prestazioni, oggi partner di fiducia selezionato per rivestire le stampe della KM-1.

Konica Minolta ha reso noti anche i nomi delle altre cinque aziende selezionate come partner ufficiali per lo sviluppo della soluzione AccurioJet KM-1, ovvero:

Tharstern, fornitore britannico di sistemi MIS che vanta attività importanti anche negli Stati Uniti e in Australia;

ITOTEC Ltd, produttore giapponese di taglierine;

Alwan Color Expertise, azienda globale con sede in Francia specializzata in software per gestione cromatica, standardizzazione e controllo dei processi;

Opensoft Inc, azienda con sede a Las Vegas, scelta per ben due soluzioni innovative: Scissor Hands che, con la sua tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, ha portato l’evoluzione nel taglio dei lavori prodotti dalla AccurioJet KM-1, e DaVinciDesigner, uno strumento di prova di stampa 3D online che offre finiture ed effetti speciali goffrati.

Ultimate TechnoGraphics Inc, un’azienda statunitense che sviluppa e distribuisce tecnologie all’avanguardia per automatizzare e semplificare lavori di imposizione e finitura nell’industria delle arti grafiche.

Mark Hinder, Head of Market Development di Konica Minolta Business Solutions Europe, spiega: “Stiamo compiendo enormi progressi e, avendo superato le 30 installazioni a livello mondiale, possiamo dire di aver raggiunto i nostri obiettivi di vendita. I riscontri avuti dai clienti che si avvalgono della nostra tecnologia hanno dimostrato che il modello AccurioJet KM-1 di Konica Minolta garantisce qualità e affidabilità ottimali, oltre a fornire ai clienti una piattaforma unica per la crescita delle loro attività.

Grazie alla sua grande versatilità, questa stampante digitale in formato B2 si sta conquistando la fama di macchina multiuso nel mondo della stampa. Offre infatti ai clienti la possibilità di farsi strada verso nuove applicazioni, alcune delle quali, in precedenza, potevano richiedere molte tecniche diverse” – E continua: “I nostri clienti non finiscono mai di stupirci con le innovative applicazioni che riescono a sviluppare mettendo insieme la nostra tecnologia e la loro fantasia”.

Daniel Baier, Amministratore delegato dell’azienda tedesca Rehms Druck, ha dichiarato: “I nostri clienti sono rimasti letteralmente sbalorditi dai risultati che abbiamo ottenuto con la stampante AccurioJet KM-1 di Konica Minolta. Scegliendo la KM-1 abbiamo dato un notevole impulso allo sviluppo delle nostre attività. Siamo pienamente soddisfatti della scelta fatta e confidiamo di ottenere un ritorno sull’investimento entro soli tre anni”.