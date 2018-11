Konica Minolta si rinnova e inaugura la nuova sede italiana

Nuova sede per Konica Minolta Italia a sottolineare anche un nuovo posizionamento della società, che si pone sempre di più come un partner strategico nella trasformazione digitale dei clienti. “La nuova sede vuole essere un luogo di incontro tra le diverse attività, un catalizzatore di energie e aspirazioni. I nostri nuovi uffici e showroom sono l’espressione concreta della nuova storia che vogliamo raccontare e di ciò che vogliamo essere: un consulente strategico, un partner al fianco delle imprese, in grado di accompagnarle nel percorso di trasformazione digitale. Il nostro headquarter in primis è stato progettato in un’ottica di lavoro intelligente con la possibilità di lavorare da casa e con le persone al centro, affinchè possano lavorare e comunicare meglio” ha dichiarato Hiroshi Hioshioka, presidente di Konica Minolta Italia.

L’edificio si chiama Green Place con 1.000m2 di pannelli fotovoltaici in copertura, una progettazione secondo standard Leed (certificato Gold) e prestazioni energetiche di classe B: tutto ciò riflette appieno la filosofia “green” che da anni caratterizza l’azienda.

Alberto Steffenini, direttore marketing di Konica Minolta Italia ha ricordato l’importanza dei partner dell’azienda che mette al centro di tutte le sue attività l’innovazione, investendo l’8% del fatturato in R&D, e il cliente, “per aiutarlo a mettere in pratica il concetto di Digital Workstyle, la modalità di lavoro permessa dall’adozione delle tecnologie digitali; la nostra gamma di soluzioni è davvero ampia e proprio per poterle presentare meglio ai clienti abbiamo affiancato ai nuovi uffici una nuova showroom, chiamata Digital Imaging Square: uno spazio di lavoro di circa 900 mq interamente rinnovato e realizzato secondo logiche di efficienza e funzionalità, si tratta di un’area interattiva, volta ad accogliere i clienti e far loro toccare e sperimentare le tecnologie e innovazioni nei diversi ambiti: servizi di gestione dell’IT, servizi di gestione documentale e dei flussi di lavoro in ufficio, stampa industriale, stampa professionale, sicurezza e videosorveglianza, realtà virtuale e realtà aumentata”.

Konica Minolta vuole essere sempre più vicina ai clienti, perché la collaborazione con loro è fondamentale pere capire esigenze e richieste, infatti l’offerta dell’azienda non è mai standard ma personalizzata. L’obiettivo è quello di proporre soluzioni complete, concepite per consentire alle aziende di ridurre i costi e aumentare il business.

I numeri parlano di un’azienda in crescita: nel 2017 ci sono state ben 35 assunzioni, ed è stata scelta l’Italia come uno dei Paesi in cui aprire uno dei suoi centri di innovazione: KMLE (Konica Minolta Laboratory Europe). Come annunciato durante l’inaugurazione del Laboratorio lo scorso febbraio, saranno 100 i nuovi giovani talenti che Konica Minolta si porterà a bordo per sviluppare le tecnologie del futuro in ambito di Intelligenza Artificiale, IOT e Robotica.

Konica Minolta e Inter diventano partner

Konica Minolta Italia è ufficialmente Digital Workstyle Provider di FC Internazionale Milano, che l’ha scelta e voluta tra i suoi prestigiosi brand di supporto. A questo proposito Hiroshi Yoshioka ha dichiarato: “diventare partner di una squadra prestigiosa come quella nerazzurra è per noi non soltanto motivo di orgoglio, ma anche stimolo per proseguire nel campo della collaborazione e della crescita aziendale su più fronti. Le due società, a partire dal profondo radicamento nella città di Milano, condividono ambizione, professionalità e spinta alla trasformazione, motori trainanti di uno sviluppo nazionale e mondiale”.