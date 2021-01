Konica Minolta presenta nuove Sensazioni di Stampa nel suo Evento Digitale il 28 gennaio

Konica Minolta invita i Professionisti della Stampa a conoscere le evoluzioni del mercato, le novità tecnologiche e a ripensare il loro modo di comunicare con un Evento in Streaming il prossimo 28 gennaio alle ore 11.00.

Konica Minolta ha deciso di organizzare un Evento Digitale volto a far conoscere i trend di comunicazione e l’evoluzione delle tecnologie nel settore della Stampa Professionale.

L’evento, dal titolo “Il Sesto Senso”, si terrà giovedì 28 gennaio a partire dalle ore 11.00 (fino alle ore 13.00 circa). La prima parte dell’evento sarà LIVE e vedrà un intervento ispirazionale da parte di uno dei massimi esperti di Pubblicità e Comunicazione dei nuovi media, Paolo Iabichino. Iabichino darà la sua visione del Business Scenario attuale e delle prospettive della Comunicazione Stampata; racconterà come evolvono i media e come diventino sempre più degli strumenti di narrazione, delle vere e proprie esperienze per i consumatori. A seguire, Alberto Steffenini, Marketing Director, e Antonio Maiorano, Sales Director Professinal Printing di Konica Minolta Italia, presenteranno la nuova percezione della Stampa secondo Konica Minolta, condividendo i trend della Stampa Professionale e la Strategia e le Innovazioni Tecnologiche che l’azienda sta mettendo in atto per seguire le esigenze del mercato.

N ella seconda parte, invece, i partecipanti potranno seguire in autonomia delle sessioni preregistrate, in cui clienti finali di Konica Minolta offriranno la loro esperienza concreta nell’utilizzo delle tecnologie. Le 5 diverse aree tematiche saranno:

Stampa commerciale con la testimonianza di Colore e Colori di Torino;

Nobilitazione a Foglio con Gold & Silver di Falconara Marittima (AN);

Nobilitazione a Bobina grazie a Rotocel di Osteria Grande (BO);

Stampa di Etichette attraverso La Commerciale Borgogno di Bolzano;

Inkjet UV insieme a L’Artegrafica di Casale sul Sile (TV).