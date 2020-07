Konica Minolta presenta le nuove AccurioPress C14000 e C12000

Konica Minolta Business Solutions Italia annuncia ufficialmente il lancio della nuova serie di sistemi di stampa digitali a colori per il segmento di mercato Production Heavy, AccurioPress C14000/C12000.

I due nuovi sistemi AccurioPress C14000 e C12000 lavorano rispettivamente a 140 e 120 pagine al minuto (ppm) in formato A4 con velocità costante. Il Design elegante e la Tecnologia avanzata sono la dimostrazione della Mission di Konica Minolta di posizionarsi come leader nel mercato della stampa digitale di Produzione in un nuovo segmento di mercato basato su toner. La nuova famiglia AccurioPress è il frutto di un lavoro di continuo confronto con il mercato degli stampatori Professionali: le soluzioni sono state infatti pensate per supportare la loro trasformazione, creando sistemi in grado di ottimizzare il loro business attraverso un concetto di automatismo avanzato, pochi interventi manuali e di conseguenza una maggiore produttività. In altre parole, i nuovi sistemi di stampa sono stati ripensati e ridefiniti per soddisfare sempre più le crescenti esigenze dei loro Clienti.

Le caratteristiche uniche della nuova serie AccurioPress la rendono ideale per gli Stampatori che cercano di aumentare la produttività attraverso un incremento di efficienza e velocità.

Le nuove soluzioni sono caratterizzate da una definizione di immagine equivalente a 3600×2400 dpi, permettendo la stampa su supporti patinati, naturali, goffrati e sintetici fino a 450 g/m². Il nuovo sensore di rilevamento automatico dei supporti viene fornito di serie su questi modelli; questo sensore consente di rilevare in automatico con un solo passaggio il supporto utilizzato e di assegnare i relativi parametri, eliminando le impostazioni della carta che richiedono tempo e possono comportare errori. Si ottiene così una notevole riduzione dei tempi di avviamento.

Per quanto riguarda la stampa dei banner, la tecnologia supporta il formato fino a 900 mm in bianca e volta, mentre solo fronte arriva fino a 1300 mm. I clienti raccoglieranno i frutti di una finitura in linea professionale grazie all’unità TU-510, un trimmer e una cordonatrice full-bleed che consentono di avere un prodotto finito al vivo per diverse applicazioni: opuscoli, direct mail e completa la configurazione un nuovo accessorio dedicato al rifilo dei biglietti da visita.

Inoltre, LS-507 Alta Pila supporta una velocità più elevata, consente il bypass dei banner e offre agli operatori il vantaggio di poter togliere i fogli stampati senza interruzioni.

Stabilità, elevata durata dei consumabili e ridotte manutenzioni sono sinonimi di miglioramento del TCO. Non manca infine l’IQ-501, accessorio che misura e corregge automaticamente foglio dopo foglio, sia la consistenza cromatica che il registro bianca & volta. Le opzioni di ispezione automatica potenziate offrono prestazioni uniche, rilevando eventuali difetti rispetto all’originale.

Le AccurioPress C14000/C12000 massimizzano il tempo di stampa delle commesse, offrendo un ciclo di lavoro altamente affidabile di circa 2,5 milioni di stampe A4 al mese con una capacità della quantità di toner doppia rispetto ai modelli precedenti.

“Konica Minolta riconosce nel lancio delle AccurioPress C14000 e C12000 un’importante opportunità per entrare nel segmento HPP (High Production Printing). La combinazione con il collaudato IQ-501 definisce un nuovo standard di offerta al mercato delle Arti Grafiche da parte di Konica Minolta.”- ha dichiarato Roberto Breglia, Product Manager di Konica Minolta Italia – “Questo lancio è un’importante traguardo per la nostra azienda ed è la dimostrazione della dedizione che Konica Minolta ha nei confronti dei suoi Clienti; costruiamo prodotti sulla base delle esigenze del mondo reale, prodotti che devono essere sempre più efficienti e redditizi in un mercato sempre più competitivo”.