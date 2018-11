Konica Minolta presenta IQ-501: sistema di gestione intelligente del colore

Una tecnologia unica e rivoluzionaria per l’industria della stampa, IQ-501 Intelligent Quality Care di Konica Minolta, è il risultato di un livello di lavoro di squadra senza precedenti per il centro di Ricerca & Sviluppo di Konica Minolta.

Per i professionisti della stampa, il risultato è un controllo più rapido e semplice della gestione e consistenza del colore ma anche del registro fronte e retro, liberando personale qualificato per contribuire in altre aree dell’azienda, riducendo sia tempi di impostazione della commessa che i costi degli sprechi causati dall’instabilità del colore e dal disallineamento del registro.

L’IQ-501 è disponibile per tutti i sistemi Konica Minolta AccurioPress. Utilizza algoritmi brevettati per combinare la velocità e l’efficienza della scansione CCD con la precisione della spettrofotometria, il tutto integrato nel processo di stampa – un altro fattore unico nel settore.

Questo connubio tra la velocità della tecnologia CCD e la precisione della spettrofotometria, mai raggiunta con successo prima d’ora, è il cuore della soluzione. L’innovativo software di elaborazione delle immagini consente ai due scanner CCD dell’IQ-501 e al sistema di spettrofotometria noto dalla tecnologia di rilevamento FD9 di Konica Minolta di completarsi a vicenda.

La misurazione dei colori e la registrazione diventa ora automatica, in linea e altamente accurata, con ogni pagina che passa attraverso la stampante di produzione. Gli operatori non hanno più bisogno di eseguire i processi manuali di gestione del colore, spesso delicati e noiosi. Il sistema IQ-501 assicura che la densità e la fedeltà del colore rimangano costanti per tutta la tiratura di stampa, controllando ogni singola stampa in tempo reale, con un sistema di feedback a circuito chiuso che garantisce una regolazione continua dove necessario.

È inoltre garantita una perfetta registrazione frontale e posteriore, con regolazione automatica della posizione, dell’inclinazione e della rotazione dell’immagine, in base alla lettura, da parte dello scanner, degli appositi marchi di registrazione su ogni foglio. Questi dati possono essere salvati nel catalogo cartaceo per essere riutilizzati ogni volta che si seleziona nuovamente quel tipo di supporto.

La linearizzazione della stampante è rapida e semplice utilizzando IQ-501 Intelligent Quality Care; un certo numero di applicazioni software di profilatura ICC sono inoltre in grado di accedere direttamente al sistema. I fogli stampati possono essere confrontati automaticamente con gli standard industriali come ISO12467 e le differenze indicate, confermando così ai clienti che ogni lavoro di stampa rientra nello standard.

IQ-501 Intelligent Quality Care è quindi un bene per gli stampatori e per gli acquirenti di stampe. Aiuta automaticamente a produrre colori ripetibili e precisi e la registrazione delle immagini da un foglio all’altro, lungo tutta la tiratura, in tempo reale, risparmiando tempo e costi. Consente agli operatori qualificati di concentrarsi su attività più impegnative e redditizie rispetto al monitoraggio costante della produzione stampata per verificarne la coerenza. Si tratta di un prodotto unico che mette a disposizione tutta la vasta esperienza di Konica Minolta nell’elaborazione delle immagini e nel controllo qualità, e sta già offrendo benefici misurabili ai clienti di Konica Minolta.