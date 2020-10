Konica Minolta non parteciperà a Drupa 2021

Konica Minolta Business Solutions Europe ha ufficializzato la decisione di non partecipare a drupa 2021; la multinazionale giapponese continuerà a supportare i professionisti della stampa, offrendo tecnologie per la stampa e la nobilitazione digitale e coinvolgendo i propri clienti in un modo nuovo.

“Crediamo ancora molto nel potere delle relazioni personali e nella potenza del “toccare con mano” i prodotti di stampa dei nostri sistemi e stiamo valutando potenziali combinazioni tra reale e virtuale. Tuttavia, nell’attuale situazione di incertezza mondiale, non riteniamo opportuno esporre in fiera. La nostra massima priorità rimane quella di assicurarci che i nostri collaboratori, partner e clienti e tutte le loro famiglie stiano bene e siano al sicuro. Per questo, con la pandemia di coronavirus che continua a sconvolgere le nostre vite a livello globale, abbiamo ritenuto opportuno ritirare la nostra adesione a drupa, così come ad altri eventi nel prossimo futuro”, commenta Olaf Lorenz, General Manager International Marketing Division Konica Minolta Business Solutions Europe.

In questo periodo, Konica Minolta ha dovuto adattare le regole della propria azienda e ripensare a ciò che è possibile per i clienti. Ad esempio, l’azienda ha presentato uno Showroom Virtuale che consente ai professionisti della stampa in Europa di esplorare le tecnologie e i prodotti Konica Minolta in modo interattivo. Anche al Competence Center Inkjet di Bratislava è stata data la possibilità agli utenti di sperimentare le soluzioni Konica Minolta ed interagire con gli esperti attraverso Demo Virtuali. Ogni mercato locale sta studiando modalità diverse per permettere ai propri clienti di conoscere le nuove soluzioni e non perdere l’opportunità di migliorare o far crescere il proprio business con l’innovazione e la competenza di Konica Minolta.

“Il nostro obiettivo principale è sempre stato e continuerà ad essere quello di dare forma alle idee dei nostri clienti in un approccio di partnership, con qualsiasi canale di comunicazione, sia esso reale o virtuale. Siamo pienamente convinti che la carta resterà un importante mezzo di comunicazione, nonostante l’avvento del digitale. Nel corso della pandemia alcuni settori della stampa hanno continuato a crescere; questo a dimostrazione del fatto che la stampa sta trovando nuovi modi per offrire valore ai clienti, spesso affiancata anche ad altri media. E aggiunge: “E’ con rammarico che abbiamo preso questa decisione. Auguriamo agli organizzatori di drupa di avere successo in tutte le edizioni future. drupa è sempre stata la fiera di riferimento per il settore della stampa a livello globale; per me sarebbe stata la 5° partecipazione. Rappresenta da sempre un momento fondamentale nel calendario e non vediamo l’ora di tornare a partecipare quando le condizioni lo consentiranno, conclude Olaf Lorenz.