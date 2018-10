Konica Minolta ed EFI annunciano il nuovo Fiery DFE per le stampanti AccurioPress

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e Electronics for Imaging (EFI) ampliano la loro partnership con l’annuncio di un nuovo Front End Digitale (DFE) EFI™ Fiery®, progettato per offrire ai clienti prestazioni superiori nella stampa, nonché funzionalità avanzate di gestione dei lavori e di messa a punto per ottimizzare i processi produttivi.

Il nuovo controller MIC-4160 EFI per i sistemi monocromatici Professionali di Konica Minolta è ora disponibile per le AccurioPress 6120 e AccurioPress 6136/P. L’utilizzo di Fiery DFE consente ai clienti di ottenere il massimo dalla loro stampa digitale.

La collaborazione tra Konica Minolta ed EFI è stata annunciata per la prima volta a Drupa 2016. “Noi di Konica Minolta siamo più che soddisfatti della fruttuosa collaborazione con EFI, che si traduce ancora una volta in uno sviluppo che si adatta perfettamente alle esigenze dei nostri clienti”, ha dichiarato Roberto Breglia, Product Manager, Production Printing Division, Konica Minolta Business Solutions Italia.

Il nuovo EFI Fiery MIC-4160 DFE è costruito sull’ultima piattaforma Fiery FS300 Pro e vanta una velocità di elaborazione superiore al 50% rispetto ai modelli precedenti; è inoltre il primo server Fiery per motori di stampa in bianco e nero che si lancia sulla nuova piattaforma server NX One con Fiery QuickTouch™.

Le altre caratteristiche includono:

– Fiery Command WorkStation®, l’interfaccia utente intuitiva e centralizzata che consente agli utenti di gestire i sistemi digitali monocromatici Konica Minolta AccurioPress 6120/6136/P guidati da DFE Fiery insieme ai DFE Fiery su macchine da stampa digitale a colori, in un flusso di lavoro unificato e strettamente integrato;

– La nuova comunicazione bidirezionale fornisce aggiornamenti sincronizzati e in tempo reale del catalogo cartaceo – che possono essere immessi sia dalla macchina da stampa che dall’interfaccia Fiery Command WorkStation – offrendo agli utenti flessibilità operativa e nuovi strumenti di assegnazione dei vassoi carta;

– Calibrazione in scala di grigi: una funzione innovativa che garantisce una riproduzione delle immagini coerente e accurata, migliorando automaticamente i dettagli delle ombre e preservando le variazioni tonali superiori e inferiori;

– Gli accessori opzionali Fiery Impose e Fiery JobMaster™, strumenti di avviamento visivo che semplificano le attività quotidiane, offrendo agli operatori maggiore flessibilità nella gestione delle commesse.

John Henze, Vicepresidente Marketing di Fiery, EFI, ha dichiarato: “Questo è un altro importante passo avanti; siamo fieri di portare la tecnologia Fiery leader del settore sui motori di stampa in bianco e nero di Konica Minolta. Siamo entusiasti di lanciare questa nuova offerta e di dare ai clienti Konica Minolta, negli spazi di stampa CRD, print-for-pay e commerciali, la possibilità di integrare le loro operazioni in bianco e nero e a colori per un ambiente di gestione del lavoro Fiery Driven™ consolidato e più efficiente”.