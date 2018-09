Konica Minolta è stata insignita del premio “Smart Workplace Vision” da parte di Keypoint Intelligence

Konica Minolta Business Solutions ha ottenuto il “2018-2019 Award for Smart Workplace Vision” da parte di Keypoint Intelligence – Buyers Lab, una delle più importanti società di analisi di business nel settore dell’imaging digitale.

Poiché la tecnologia trasforma non solo il modo di lavorare, ma anche di vivere l’ufficio, le imprese ricercano sempre più soluzioni che aiutino a creare un ambiente di lavoro capace di soddisfare i nuovi bisogni. Gli analisti di Keypoint Intelligence – Buyers Lab hanno attribuito a Konica Minolta il premio “Smart Workplace Vision” a seguito di una lunga valutazione: Konica Minolta è l’unico provider del settore ad essere stato premiato per la sua visione innovativa dell’ambiente di lavoro del domani, per la sua strategia di investimento in tecnologie innovative e per la sua visione del mercato capace di guidare i clienti in questo nuovo contesto.

“Il modo di concepire l’ufficio cambia e Konica Minolta cambia con lui” ha dichiarato Jamie Bsales, Solutions Analysis Director di Keypoint Intelligence. “Konica Minolta ha una visione molto chiara degli elementi che devono costituire l’ambiente di lavoro intelligente di domani e lavora attivamente per la realizzazione di questa visione attraverso lo sviluppo di prodotti sia internamente, sia attraverso acquisizioni e partnership. Konica Minolta ha la struttura e i prodotti necessari per sostenere le iniziative in grado di creare un luogo di lavoro intelligente. Il suo portfolio di offerta è molto vario e include dispositivi e soluzioni chiave di gestione documentale, sistemi di collaborazione, robotica, videosorveglianza, senza dimenticare i servizi informatici necessari per far funzionare il tutto.”

Questo studio di Keypoint Intelligence – Buyers Lab, primo nel suo genere, analizza le strategie dei principali player in ambito office in relazione a come concepiscono l’ambiente di lavoro intelligente, valutando la visione di ogni azienda, la gamma di prodotti/servizi attuali e futuri finalizzati a indirizzare i clienti verso questa visione, le strategie del canale di distribuzione, la strategia di go to market attuale e futura, la capacità di realizzazione della visione, ecc….

Konica Minolta è stata apprezzata per la sua visione chiara e precisa, per la sua ampia gamma di prodotti nell’ambito del digital imaging e per la sua capacità di concretizzare la sua visione.

“Noi aiutiamo i nostri clienti a creare un futuro, dove le postazioni di lavoro e i documenti fisici perderanno la loro importanza e dove la gestione dei processi informativi sarà determinante per la riuscita delle imprese” spiega Olaf Lorenz, ‎General Manager International Marketing Division di ‎Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. “Siamo fieri di essere il solo distributore del settore a ricevere questo premio; questo riconoscimento ricompensa i nostri sforzi nello sviluppo di soluzioni intelligenti ed integrate, volte a valorizzare le nostre capacità di sviluppo sia di hardware che di servizi”.

L’analisi di Keypoint Intelligence ha evidenziato le capacità di Konica Minolta in diversi contesti, tra cui i servizi informatici, i servizi cloud, la sicurezza, l’automazione dei processi di impresa (BPA), l’intelligenza artificiale, la mobilità e le comunicazioni – questi elementi sono la base essenziale per costruire il contesto del lavoro intelligente del domani.

Konica Minolta è stata infine riconosciuta per la sua capacità di creare partnership con altri leader tecnologici del settore e per l’offerta di prodotti innovativi come Workplace Hub. Nell’area EMEA la capacità di fornire queste soluzioni efficaci è stata rinforzata dal BIC, un gruppo di sviluppo dedicato che lavora in collaborazione con i dipartimenti informatici, i manager e le risorse umane con lo scopo di elaborare e testare le soluzioni per l’ufficio intelligente.