Konica Minolta annuncia il lancio del sistema di nobilitazione digitale entry-level MGI JETVarnish 3D One

MGI JETVarnish 3D One si posiziona come un sistema rivolto alle piccole tirature di libri, riviste, biglietti da visita, menu, brochure, album fotografici, biglietti di auguri, ma anche imballaggi di lusso. La soluzione è ideale per stampatori e graphic arts che desiderano utilizzare sistemi digitali, ma anche clienti di Konica Minolta che mirano ad accrescere le proprie opportunità commerciali attraverso la nobilitazione.

Con lo slogan “embellishment for everyOne” MGI 3D One apre quindi a professionisti della stampa, del marketing e della pubblicità nuove opportunità di business, consentendo di trasformare lavori standard in prodotti premium.

Le caratteristiche principali del sistema sono:

• Minori costi di investimento e di produzione, che consentono operazioni di finanziamento più semplici;

• Spessore della vernice variabile tra 21 e 116 micron di rilievo in un solo passaggio; il sistema utilizza un’unica vernice per realizzare molteplici effetti tattili 2D e 3D e permette di ottenere una verniciatura fine e una verniciatura a rilievo in un solo passaggio;

• Scanner AIS per la registrazione automatica da foglio a foglio senza la necessità di segni di registro, nessuno spreco e praticamente nessun tempo di avviamento;

• Software MGI che include un editor della vernice a spot per la modifica dei lavori “al volo”, un calcolatore dei costi e uno strumento di gestione dei lavori.

La tecnologia MGI è combinata con le teste di stampa piezoelettriche Konica Minolta. La verniciatura può essere eseguita sia su stampati offset che digitali. L’asciugatura e l’indurimento della vernice avviene tramite tecnologia LED ecologica (per un ambiente privo di ozono). È possibile stampare fino a 2.077 fogli/ora in formato A3 e formati fino alle dimensioni di 364 x 750 mm. Funzionalità opzionali includono la gestione dei dati variabili per il versioning e la personalizzazione, un convertitore PDF automatico (che converte i PDF in file TIFF) e un sistema di illuminazione per lo scanner AIS che consente di utilizzare substrati metallizzati. È dimostrato che più un prodotto ha la capacità di attirare l’attenzione visiva più l’acquirente sarà portato ad acquistarlo. Un rapporto della “Foil and Specialty Effects Association” rivela che il riconoscimento di un prodotto nobilitato è il 45% più veloce di un prodotto standard. Inoltre, i prodotti dotati di effetti tattili mantengono l’attenzione del consumatore il 18% più a lungo rispetto a quelli che non lo sono. Tony Charlet, General Manager Industrial Printing di Konica Minolta Europe, ha dichiarato: “Il riconoscimento del brand e la propensione all’acquisto da parte del consumatore aumentano quando viene introdotto un elemento tattile su una stampa o un packaging. Ed è proprio per questo che MGI JETVarnish 3D One può fare la differenza, aiutando i professionisti del settore a realizzare stampe e packaging più attrattivi”.

Già disponibile per dimostrazioni presso il Competence Center di Konica Minolta Francia, MGI JETVarnish 3D One sarà a breve anche in altri showroom in Europa, incluso quello di Milano dove la macchina è arrivata in questi giorni.

Sono quindi iniziate le vendite che verranno gestite in esclusiva da Konica Minolta.