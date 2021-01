KOLB accelera la digitalizzazione del post-printing con la soluzione digitale all-in-one CorruJET 170 firmata Koenig & Bauer Durst

HANS KOLB Wellpappe, leader tedesco nella produzione di imballaggi e prodotti in cartone ondulato, ha accelerato il proprio percorso di crescita orientato a una produzione sempre più digitale grazie all’installazione di CorruJET 170 di Koenig & Bauer Durst. Da subito il sistema ha permesso di ottenere risultati ben oltre le aspettative, consentendo all’azienda di rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti in continua evoluzione. Time-to-market sempre più veloci, riduzione delle tirature e richieste di personalizzazione sempre più spinte sono infatti tra le principali ragioni del cambiamento strategico intrapreso da KOLB.

L’installazione di CorruJET 170, utilizzato per il digital post-printing su cartone ondulato, è tra i più importanti investimenti tecnologici effettuati da KOLB negli ultimi anni e rappresenta un elemento centrale della sua strategia digitale. In funzione nel reparto produttivo della sede centrale di Memmingen, in Baviera, il sistema assicura stampe digitali ad alta risoluzione fino a 1.200×600 dpi, con produttività fino a 5.000 fogli/h, per formati fino a 1.700×1.300 mm.

“L’estrema flessibilità che caratterizza CorruJET 170 ci permette di stampare con la stessa qualità su qualsiasi supporto utilizzato dal nostro reparto produttivo, da quelli patinati al cartone ondulato marrone, il tutto senza necessità di successivi trattamenti post-stampa. Si tratta di una soluzione estremamente innovativa e altamente automatizzata, ideale anche per la produzione di grandi volumi grazie al sistema di carico e scarico automatico. CorruJET 170 rappresenta il benchmark per stampe di qualità su supporti non patinati e in particolare su materiali riciclati marroni e bianchi, sui quali prima non era possibile stampare, nemmeno con tecnologie tradizionali. La gamma di prodotti stampabili con CorruJET 170 è incredibile. Fino a dieci anni fa per ogni singolo prodotto avremmo potuto realizzare un’unica variante. Ora, invece, grazie alla tecnologia digitale possiamo proporre con facilità imballaggi speciali, personalizzati in base alle caratteristiche di ciò che è contenuto al suo interno. E se, da un lato, diminuiscono le tirature, dall’altro aumentano le possibilità applicative date dalla maggiore diversificazione dei prodotti, dando vita, a nostro avviso, a nuove interessanti opportunità di business. Questo anche grazie alla versatilità e all’efficienza produttiva di CorruJET, che ci permettono di stampare allo stesso costo/pagina tirature da 500 fino a 20.000 fogli”, ha detto Sebastian Fromm, Production Manager di KOLB Digital Solutions.

Tra i plus di CorruJET 170 anche l’utilizzo di inchiostri certificati per il contatto con gli alimenti, una caratteristica fondamentale per il settore degli imballaggi primari. Gli inchiostri a base d’acqua messi a punto da Koenig & Bauer per CorruJET 170 sono prodotti in conformità con gli standard GMP (Good Manufacturing Practices) e certificati da EuPIA (European Printing Ink Association). Sono inoltre conformi alle più severe ordinanze svizzere in materia di imballi alimentari e rientrano nella lista di inchiostri approvati da Nestlé.

Sviluppata da Koenig & Bauer ottimizzando ulteriormente le prestazioni del precedente sistema roll-to-roll RotaJET, CorruJET 170 coniuga elevata qualità di stampa e massima produttività. L’unità integrata permette inoltre la verniciatura con effetto lucido o opaco di immagini in quadricromia realizzate con inchiostri base acqua.

Il Gruppo KOLB sviluppa e produce un’ampia gamma di imballi, materiali da imballaggio e prodotti speciali in cartone ondulato. “L’installazione di CorruJET 170 rappresenta un passo importante nel nostro processo di sviluppo tecnologico. I cambiamenti del mercato fanno sì che i nostri clienti richiedano tempi di risposta rapidi e prodotti sempre più personalizzati, il tutto con la garanzia della massima qualità. In questo contesto, l’attenzione si sta sempre più concentrando sulle possibilità offerte dal digital post-printing, soprattutto per la stampa di supporti non patinati e cartone ondulato marrone“, ha commentato Bernhard Ruffing, Managing Director di KOLB.

CorruJET 170 è tra i fiori all’occhiello della gamma di sistemi di stampa proposti da Koenig & Bauer Durst, costituita nel 2019. Robert Stabler, Amministratore Delegato di Koenig & Bauer Durst, ha dichiarato: “Con CorruJET 170, KOLB è pronta a rispondere alle future richieste dei clienti, sviluppando nuove opportunità di business. La domanda di sistemi di stampa veloci, automatizzati, affidabili e versatili come CorruJET non è mai stata così grande. Ci troviamo di fronte a un mercato in rapida evoluzione, in cui l’unica costante è il continuo cambiamento. Per questo abbiamo messo a punto questa soluzione digitale all-in-one, in grado di soddisfare le esigenze produttive di aziende e brand, che affianchiamo in un rapporto di vera e propria partnership”.