Koenig & Bauer Flexotecnica amplia la sua rete di distribuzione nell’Asia sud-orientale

Reagendo all’aumentata richiesta di imballaggi flessibili in Asia Koenig & Bauer Flexotecnica ha ampliato ulteriormente le sue capacità distributive. Rieckermann, fornitore di servizi industriali, si occuperà in futuro della distribuzione in Thailandia, Indonesia e nelle Filippine.

“Con l’azienda Rieckermann abbiamo ora un partner esperto al nostro fianco sul mercato asiatico” conferma soddisfatto il Dr. Peter Lechner, Amministratore di Koenig & Bauer Flexotecnica. “L’ottima rete locale ci aiuterà certamente a incrementare ancora più il nostro successo nell’Asia sud-orientale”. Le due aziende si sono accordate su una collaborazione in vista della Chinaplas di quest’anno che si terrà nella città cinese di Guangzhou. “Koenig & Bauer Flexotecnica offre proprio ciò che è attualmente maggiormente richiesto in Asia: alto livello di qualità, ampio portafoglio di prodotti e impianti compatibili con l’ambiente” afferma Kristian Rieck, Direttore del settore Plastic and Converting di Rieckermann. Gli imballaggi flessibili sono il settore maggiormente in crescita sia per l’industria che per i consumatori finali.

Rieckermann è stata fondata nel 1892 e da allora è diventata un fornitore affidabile di servizi e di tecnologie per i più diversi processi di produzione industriale. Le competenze di base odierne coinvolgono mercati e settori selezionati come l’industria farmaceutica, il settore delle materie plastiche ed imballaggi o l’industria alimentare. L’azienda indipendente a gestione familiare sviluppa e realizza soluzioni su misura ed altamente qualitative lungo la completa catena di approvvigionamento e offre i suoi servizi a un’ampia clientela internazionale con particolare attenzione per i mercati di Asia e in Medio Oriente. Rieckermann attualmente dà lavoro a 750 dipendenti in 26 sedi produttive in 19 paesi in Europa, Medio Oriente e in tutta l’Asia.