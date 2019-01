Koenig & Bauer e Durst Phototechnik: accordo per le soluzioni di stampa digitale

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni di stampa digitale per i clienti nei mercati degli astucci pieghevoli e della stampa su cartone ondulato, Koenig & Bauer AG e Durst Phototechnik AG di Bressanone hanno deciso di mettere in comune know-how e punti di forza, arrivando a un accordo 50/50: una lettera di intenti è stata infatti siglata da entrambe le società. La joint venture prevista – soggetta all’approvazione degli enti di controllo delle fusioni – avrà sede in Germania e avrà la responsabilità dello sviluppo, dell’integrazione, della produzione e della distribuzione a livello mondiale di macchine da stampa digitali single-pass con inchiostri a base d’acqua per astucci pieghevoli e cartone ondulato. Anche l’attività di vendita di inchiostri e servizi relativi alle macchine sarà gestita congiuntamente attraverso le reti globali delle due società (KBA e Durst). Il primo risultato della joint venture, ovvero la produzione della macchina VariJET per la stampa digitale degli astucci pieghevoli sarà avviata in tempo per la sua presentazione a drupa 2020.

“Attendiamo con trepidazione le innovazioni congiunte e ulteriori sviluppi nella tecnologia di stampa digitale orientata al futuro per gli astucci pieghevoli e il cartone ondulato, e non ultimo il valore aggiunto che offrirà ai nostri clienti. Con il suo importante know-how, la sua vasta esperienza nella stampa inkjet e nelle soluzioni di alta qualità, Durst Phototechnik AG è il partner ideale con cui raggiungere questi obiettivi. In qualità di pionieri della stampa digitale, l’azienda ha sviluppato applicazioni inkjet per 25 anni e ha avuto molto successo nella stampa digitale su ceramica, tessuti e cartone ondulato”, ha commentato Claus Bolza-Schünemann, CEO di Koenig & Bauer AG.

“Durst è un leader tecnologico nel campo della stampa inkjet e ha già contribuito alla trasformazione digitale dei processi di produzione in vari settori. Nell’industria della stampa e nella decorazione di superfici, in particolare, i sistemi di stampa Durst sono considerati gli standard in termini di qualità di stampa e produttività. La partnership con Koenig & Bauer apre nuove prospettive, dal momento che Koenig & Bauer non solo è leader nella progettazione, ma ha anche un ottimo accesso al mercato. Combinando il nostro rispettivo know-how, siamo nella posizione ideale per sviluppare e offrire linee di produzione completamente automatiche e quindi saremo anche in grado di contribuire alla trasformazione digitale nel settore degli astucci pieghevoli e del cartone ondulato”, ha detto Christoph Gamper, CEO di Durst Phototechnik AG.

Il concetto modulare di VariJET combina le opportunità della stampa digitale inkjet con le funzionalità riconosciute di stampa e finitura in linea del processo offset per la stampa degli astucci pieghevoli.