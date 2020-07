Koenig & Bauer conferma la presenza a drupa 2021

Dopo gli annunci di alcune defezioni di rilievo (Bobst e Heidelberg) ecco invece che Koenig & Bauer esce allo scoperto, confermando la propria presenza a drupa 2021.

Koenig & Bauer ribadisce il proprio impegno a partecipare alla più grande fiera mondiale per l’industria della stampa, che è stata rinviata all’aprile 2021, confermando il proprio stand nel padiglione 16.

“Continuiamo a vedere drupa, la fiera leader al mondo, come un elemento fondamentale nel settore dell’industria grafica e riteniamo che sia nostra responsabilità sostenere questo settore. Vogliamo fare la nostra parte per continuare a fornire importanti impulsi a livello locale attraverso un contatto diretto e personale”, afferma Claus Bolza-Schünemann, CEO di Koenig & Bauer e presidente di Drupa, spiegando la posizione dell’azienda. “Confidiamo nell’organizzazione a tutela dell’igiene di Messe Düsseldorf e nel senso di responsabilità di tutti i visitatori”.

Ralf Sammeck, membro del consiglio di amministrazione di Koenig & Bauer, aggiunge: “le fiere non saranno le stesse di prima di COVID-19 e Koenig & Bauer sta integrando la comunicazione con i suoi clienti con canali digitali di comunicazione, organizzando eventi specifici per i clienti, utilizzando il nostro nuovo Centro di esperienza per i clienti. Tuttavia, questo tipo di comunicazione trasmette in misura limitata le capacità prestazionali dell’ampio portafoglio di prodotti. Niente di meglio che sperimentare le ultime tecnologie da vicino e operative con il pubblico e la fiera”.

“Per Koenig & Bauer non esiste una piattaforma più adatta per presentare le differenze di stampa digitale, offset e flessografica, fino alla digitalizzazione intelligente e soluzioni di servizio a un pubblico internazionale”, aggiunge Christoph Müller, membro del consiglio di amministrazione di Koenig & Bauer.