Kodak supporta Flexo Best Practice Tool Box

FTA Europe è lieta di annunciare che Kodak si è impegnata a diventare un sostenitore della Flexo Best Practice Tool Box! Kodak ha inaugurato a Bruxelles in occasione di Labelexpo 2017 il suo Flexo Hub, ampliando anche l’opportunità di rafforzare la cooperazione con FTA Europe. Kodak si unisce alle altre società che si sono precedentemente impegnate a supportare FBPTB: Uteco, Asahi Photoproducts, Lohmann, I&C-Gama, Esko, Rossini, Praxair, RKPrint, ColorConsulting e AV Flexologic-Tech Sleeves.

Per quanto riguarda la preparazione della Tool Box, il gruppo di lavoro tecnico FTA Europe sta continuando a lavorare sui prossimi capitoli del documento finale, dopo aver concluso il primo campione il cui contenuto è accessibile solo alle aziende che già supportano il progetto. I lavori proseguiranno nel corso del 2018. Di recente è stata organizzata una riunione del gruppo consultivo e presto si svolgerà un nuovo webinar per coinvolgere gli esperti delle società coinvolte. Un video promozionale è disponibile sul sito web di FTA Europe, dove vengono riportate tutte le informazioni sulla presentazione, la struttura e gli obiettivi della Tool Box.

Le aziende interessate possono ancora supportare il progetto e FTA Europe conta su di loro affinchè possano fornire sia esperienza che supporto finanziario per la creazione della versione finale della Tool Box. Le aziende interessate a sostenere il progetto o che hanno bisogno di maggiori informazioni possono contattare Luca Conti all’indirizzo e-mail: lconti@fta-europe.eu