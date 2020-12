Kodak si aggiudica un EDP Award 2020 con il nuovo inchiostro a secco per stampa digitale

Kodak si aggiudica un EDP Award 2020 con il nuovo inchiostro a secco trasparente antimicrobico per macchine da stampa digitale KODAK NEXFINITY e NEXPRESS

Kodak è stata insignita di un EDP Award della European Digital Press Association per il quarto anno consecutivo. L’azienda ha ricevuto questo ambitissimo riconoscimento nella categoria “Inchiostri/toner ecologici” per il nuovo KODAK Antimicrobial Clear Dry Ink per macchine da stampa digitale KODAK NEXFINITY e NEXPRESS.

KODAK Antimicrobial Clear Dry Ink è una polvere antibatterica e antifungina studiata per essere applicata durante la produzione sulle macchine da stampa digitale NEXFINITY o NEXPRESS. Contiene un agente antimicrobico che inibisce la proliferazione batterica sul prodotto stampato finale onde evitare alterazioni antiestetiche del colore, odori sgradevoli e problemi di degradazione dei polimeri. Il nuovo inchiostro a secco offre efficacia ad ampio spettro contro batteri, funghi e muffe e sono attualmente in corso test per verificarne l’efficacia anche contro i virus.

KODAK Antimicrobial Clear Dry Ink consente di applicare una patinatura antimicrobica su ogni prodotto finito in un semplice processo in linea, senza bisogno di un apposito passaggio di sviluppo aggiuntivo. L’effetto protettivo dura a lungo e non svanisce. È indicato per l’uso con prodotti che tendono a essere toccati da più persone, aumentando così le opportunità di esposizione a batteri o funghi. Gli utilizzatori potranno così offrire ai propri clienti un particolare valore aggiunto grazie a prodotti con una speciale funzione protettiva, aumentando così il fatturato. Le applicazioni tipiche comprendono un’ampia gamma di prodotti stampati, come ad esempio album fotografici, menu, biglietti da visita, carte da gioco, manuali, copertine di libri e molti altri ancora.

Il nuovo inchiostro a secco trasparente antimicrobico si aggiunge ai 12 inchiostri a secco speciali sviluppati da Kodak per il quinto gruppo di imaging delle macchine da stampa digitale KODAK NEXFINITY e NEXPRESS.

Ecco a motivazione della giuria: “Oggi giorno un inchiostro trasparente antimicrobico per la stampa ad alta velocità è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Può essere utilizzato sia per brochure lucide che per materiali per punti vendita, tovagliette all’americana e moltissime altre applicazioni. KODAK Antimicrobial Clear Dry Ink cambia il nostro modo di concepire la stampa”.

“Siamo entusiasti di avere vinto per la quarta volta consecutiva un prestigioso EDP Award. Quest’ultima onorificenza è la riprova dell’impegno di Kodak verso il progresso continuo delle nostre macchine da stampa digitale elettrofotografiche in linea con le nuove tecnologie ed esigenze applicative emergenti,” ha affermato Randy D. Vandagriff, Vicepresidente Senior delle attività di stampa digitale di Kodak.