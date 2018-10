Kodak presenta i Global Flexo Innovation Awards 2018

Kodak si appresta a celebrare il 10° anniversario del suo sistema KODAK FLEXCEL NX con il lancio del programma “Kodak Global Flexo Innovation Awards”. Sin dal 2008, il sistema FLEXCEL NX ha aperto la strada a una vera e propria rivoluzione tecnologica a livello globale nella produzione delle lastre flessografiche e ora sta guidando la trasformazione del settore per quanto riguarda gli standard flessografici. I Kodak Global Flexo Innovation Awards vogliono essere un riconoscimento dei progetti di packaging più innovativi e originali e nel contempo sottolineare l’importanza della creatività in questo settore.

Il successo delle lastre FLEXCEL NX a livello globale evidenzia la richiesta di un packaging di altissima qualità, realizzato con processi di produzione più efficienti ed economici. Sono già numerosissimi i clienti Kodak che hanno scelto di affidarsi alle esclusive capacità delle lastre FLEXCEL NX per aumentare la redditività attraverso la conversione dei lavori di rotocalcografia e offset in stampa flessografica, una scelta che permette loro di offrire ai clienti notevoli vantaggi in termini di qualità, costi e time-to-market. Questi riconoscimenti di Kodak premieranno i progetti di packaging che, grazie alla qualità eccezionale e all’alto grado di innovazione che li caratterizza, si sono distinti in almeno due delle seguenti categorie:

Uso e progettazione di grafica creativa

Conversione da altri processi di stampa

Efficienza del flusso di produzione della stampa

Impegno per una stampa sostenibile

A questa competizione possono partecipare aziende di prestampa, stampatori e marchi da qualsiasi parte del mondo. È possibile candidare qualsiasi progetto di packaging commerciale stampato con lastre KODAK FLEXCEL NX.

Le candidature ricevute verranno poi valutate da una giuria di esperti indipendenti che rappresentano tutte le parti coinvolte nella catena del valore del packaging e della stampa flessografica. Della giuria, presieduta da Pier Luigi Sassanelli, famoso esperto di stampa flessografica, fanno parte Philippe Roulet, ex Head of Packaging Material and Training di Nestlé, Sebastian Longo, Amministratore Delegato di Fotograbados Longo S.A. Argentina, Bernhard Stradner, Direttore Vendite di Allstein GmbH, Chris Horton, ex Vice presidente senior di SGS, Ken McGuire, Ricercatore di Procter & Gamble e Jean-Paul Duquet, Director of Sustainability, Flexible Packaging Europe.

“I Global Flexo Innovation Awards vogliono essere un riconoscimento per tutte quelle aziende che hanno dimostrato la loro attenzione all’eccellenza scegliendo le lastre FLEXCEL NX e hanno così assunto un ruolo fondamentale nell’eccezionale successo che la stampa flessografica ha fatto registrare nel corso degli ultimi dieci anni” ha spiegato Chris Payne, Presidente della Flexographic Division e Vice presidente di Kodak. “Questi premi, però, vogliono anche essere una celebrazione del viaggio che abbiamo intrapreso insieme. Riteniamo che siano la miglior prova dell’eccezionale potenziale della tecnologia FLEXCEL NX nell’aiutare gli utenti ad ampliare la loro offerta, garantendo efficienza, qualità e sostenibilità per continuare ad alimentare la trasformazione del settore e alzare l’asticella della qualità nella stampa flessografica.”

Tutti i dettagli su questa iniziativa e un link al modulo per candidarsi sono disponibili sul sito www.transformationalflexo.com. Tutte le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 ottobre 2018. I nomi dei vincitori dei Global Flexo Innovation Awards verranno resi noti all’inizio del 2019 nel corso di una cerimonia esclusiva organizzata da Kodak a cui parteciperanno i più importanti influencer della comunità flessografica internazionale.