Kodak: nuovo strumento per calcola il risparmio derivante dall’utilizzo di lastre SONORA

Investire in nuove tecnologie è una delle decisioni più importanti che le aziende devono affrontare quando si tratta di valutare come migliorare la loro operatività. Per un numero sempre maggiore di stampatori, passare alle lastre KODAK SONORA Process Free rappresenta un investimento con effetti positivi sia sull’efficienza operativa che sul ritorno sull’investimento (ROI).

Per aiutare gli stampatori che stanno valutando di passare alle lastre process free, Kodak ha sviluppato la stima dei risparmi per le lastre SONORA, il nuovo strumento online che consente loro di calcolare i risparmi stimati nel caso in cui passassero dalle lastre a sviluppo tradizionali alle lastre KODAK SONORA Process Free.

“Più di 4.000 stampatori in tutto il mondo sono passati alle lastre KODAK SONORA Process Free, che consentono di risparmiare tempo, denaro e di ridurre l’impatto ambientale,” dice Evandro Matteucci, Vicepresidente, Print Systems Division, Eastman Kodak. “Comprendiamo che possa essere costoso per gli stampatori modificare alcune procedure aziendali o sostituire le attrezzature inefficienti. Cambiare lastre è un modo semplice e rapido per iniziare a risparmiare denaro e ad aumentare la sostenibilità della propria azienda. La stima dei risparmi consente di prendere questo tipo di decisione eliminando qualsiasi approssimazione.

Lo sviluppo delle lastre tradizionale consuma acqua, energia elettrica e prodotti chimici per preparare le lastre per la stampa dopo l’imaging sul sistema CTP. La fase di sviluppo comporta inoltre variabilità in grado di influire sull’efficienza e sui costi di stampa. La stima dei risparmi per le lastre SONORA fornisce un calcolo personalizzato dei risparmi potenzialmente conseguibili dagli stampatori se integrassero le lastre SONORA nelle loro attività. Iniziare è semplice e rapido: gli stampatori inseriscono semplicemente le informazioni relative a quantità attuale di lastre, tipo di sviluppo delle lastre impiegato, prezzo delle lastre, sede della loro azienda e la stima dei risparmi calcolerà immediatamente i risparmi totali stimati in diverse valute locali.

Oltre a utilizzare la stima dei costi, gli stampatori possono anche contattare i loro rappresentanti visitando il sito www.kodak.com/go/sonora per richiedere un calcolo completo basato su processi, costi e attrezzature specifici della singola azienda. Oltre a ridurre i costi per energia elettrica, acqua e prodotti chimici, le lastre SONORA Process Free sono in grado di:

Liberare spazio eliminando le sviluppatrici;

Eliminare qualsiasi variabilità dallo sviluppo per aumentare uniformità e qualità;

Velocizzare l’invio delle lastre in macchina, soprattutto se si devono rifare le lastre;

Ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo grazie alla riduzione del numero di attrezzature;

Aumentare la pulizia e la sicurezza dell’ambiente di lavoro;

Ridurre l’impatto ambientale.

Gli investimenti continui di Kodak nel progresso della sua tecnologia process free hanno portato all’introduzione delle rivoluzionarie lastre SONORA X Process Free. Le lastre SONORA X consentono ora all’80% degli stampatori di passare alle lastre process free, incluse le aziende di stampa di grandi dimensioni e le applicazioni di stampa complesse che necessitano di lastre ad alte prestazioni, e offrono tre notevoli miglioramenti rispetto alle lastre Sonora XP: tirature più lunghe (soprattutto nelle applicazioni UV), velocità di imaging più elevate e funzioni di gestione più affidabili. Vista l’accelerazione dell’adozione delle lastre KODAK SONORA Process Free in tutto il mondo, Kodak prevede di vendere quasi 1 lastra process free su 3 entro la fine del 2019.

Kodak e Sonora sono marchi registrati di Eastman Kodak Company.