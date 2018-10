Kodak nomina un italiano a capo delle vendite e alla vicepresidenza della società

Giuliano Bianchet dal 1 ottobre 2018 è il nuovo General Manager Worldwide Sales PSD e Vice President Eastman Kodak Company. Bianchet ha in precedenza ricoperto il ruolo di Cluster Business Manager per l’area Sud Europa comprendendo anche Regno Unito, Irlanda e Francia ottenendo risultati di business molto importanti ad esempio nelle vendite delle lastre Kodak Sonora. In Kodak dal 1989, Bianchet ha dimostrato delle indubbie capacità manageriali sia nell’area B2B che B2C che progressivamente lo hanno portato a espandere le proprie responsabilità dall’ambito locale a quello più internazionale.

Già negli anni Novanta ha ricoperto ruoli di coordinamento e gestione a livello europeo nel settore dell’industria grafica e proprio l’esperienza maturata a Londra ha contribuito in modo decisivo alla formazione di un executive abituato a confrontarsi con mercati, modelli di business e culture profondamente dissimili tra loro.

Altra tappa importante, questa volta in ambito Consumer, l’assegnazione del ruolo di coordinamento dei mercati di Italia e Spagna, esteso poi ai paesi del Benelux e nordici. La capacità di raccogliere le sfide trasformandole in opportunità di crescita per l’azienda e per le persone che in essa lavorano completano il profilo.