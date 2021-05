È stata completata la ristrutturazione del Windmöller & Hölscher (W&H) Technology Center di Lengerich, in Germania, che ha visto il trasferimento dell tecnologia di prestampa in sede, KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution di Miraclon, in una nuova struttura per un accesso più rapido e semplice. FLEXCEL NX Ultra Solution, opzione rapida ed ecologica capace di offrire lastre flessografiche prevedibili, uniformi e di altissima qualità, viene utilizzata da W&H per una vasta gamma di applicazioni, inclusa la produzione di lastre per dimostrazioni e test di stampa oltre che per eventi richiesti dai clienti.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership con il team di W&H che condivide una visione simile alla nostra riguardo al futuro del settore flessografico”, spiega Grant Blewett, Chief Commercial Officer di Miraclon. “Da quando l’abbiamo installata nel 2019, l’apparecchiatura ha lavorato virtualmente senza interruzioni per dimostrazioni e test di sviluppo delle applicazioni. Ci auguriamo di ricominciare a incontrare i clienti di persona nel prossimo futuro per mostrare le funzionalità delle soluzioni FLEXCEL NX sulle macchine flessografiche di W&H”.

Ulrich Harte, Gestione dei prodotti W&H, aggiunge: “Il nostro Technology Center, con i suoi 10.000 metri quadrati, è il più grande al mondo nella sua categoria ed è dotato di tecnologie all’avanguardia. Qui siamo in grado di eseguire dimostrazioni sull’intera catena di valore della stampa di packaging, prestampa inclusa, per i clienti attuali e potenziali in un’ambientazione dal vivo strettamente allineata alle esigenze pratiche. La disponibilità di tecnologie innovative, come FLEXCEL NX Ultra Solution di Miraclon, è fondamentale: solo così possiamo presentare la stampa flessografica di packaging di alta qualità come un processo end-to-end efficiente”.