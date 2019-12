Kodak e Uteco annunciano la vendita della prima nuova Sapphire EVO W con tecnologia Ultrastream

Kodak presenta la sua avanzata tecnologia ULTRASTREAM nella NUOVA UTECO Sapphire EVO W, la prima macchina da stampa per imballaggi flessibili che sfrutta la più recente tecnologia a getto d’inchiostro continuo di Kodak a essere introdotta sul mercato. Il primo sistema ULTRASTREAM con larghezza di stampa di 1,25 metri è stato venduto ben prima del suo debutto, previsto in occasione della fiera drupa 2020 a Düsseldorf, Germania, con una pipeline ricca di clienti potenziali attivi. L’ampio formato della nuova Sapphire EVO W consente ai marchi di sfruttare la stampa digitale nei loro formati di stampa flessografica tradizionali.

Vista la ricerca da parte di convertitori di packaging e marchi di soluzioni più accessibili per le tirature più basse, Kodak e Uteco hanno creato una macchina da stampa destinata a rivoluzionare il settore. Potendo utilizzare inchiostri a base d’acqua e velocità di produzione uguali a quelli delle macchine da stampa analogiche, Sapphire EVO W consente di stampare lavori a tirature medio-basse a costi più vantaggiosi rispetto alla stampa flessografica. Le soluzioni digitali Sapphire eseguono azioni basate su dati variabili e riducono sprechi e scorte in eccesso consentendo di aumentare le vendite e di ridurre i costi. La consegna di Sapphire EVO W include gli inchiostri e i fluidi ecocompatibili e conformi alle norme di settore di Kodak, aprendo la porta alle applicazioni nei settori alimentare, delle bevande e dei prodotti per l’igiene personale.

“ULTRASTREAM rivoluziona gli imballaggi flessibili per i marchi,” ha affermato Randy Vandagriff, Presidente, Enterprise Inkjet Systems Division e Vicepresidente, Eastman Kodak Company. “L’integrazione di Uteco della nostra tecnologia nella sua nuova macchina da stampa è un’innovazione e un ottimo esempio di come Kodak aiuti gli stampatori ad abbassare i costi e aumentare l’efficienza. Siamo fieri di consegnare queste unità come promesso a febbraio per introdurle sul mercato entro il secondo semestre 2020.”

“Quali leader mondiali nella produzione di macchine da stampa e conversione per gli imballaggi flessibili, riconosciamo la necessità di soluzioni digitali nelle attività dei nostri clienti,” ha affermato Aldo Peretti, Presidente e CEO di Uteco Group. “Convertitori e marchi si aspettano soluzioni di qualità che siano sostenibili e supportino l’integrità del marchio. Siamo fieri di collaborare con Kodak per fornire nuove tecnologie che rispondano a queste esigenze e permettano ai nostri clienti di crescere.”