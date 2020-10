Kodak conquista due prestigiosi premi InterTech Technology Awards 2020

Kodak ha vinto due prestigiosissimi premi InterTech Technology Awards per la macchina da stampa digitale Uteco Sapphire EVO M con tecnologia KODAK Stream Inkjet e per gli inchiostri per packaging KODAK PROSPER QD con Film Optimizer Agent (FOA). I premi InterTech™ Technology Awards, sponsorizzati dalla Printing United Alliance, celebrano le tecnologie innovative che secondo una giuria indipendente avranno un sensibile impatto sui settori delle comunicazioni grafiche.

Sapphire EVO M è la prima macchina da stampa produttiva per la stampa di packaging flessibile, in grado di creare elementi grafici di qualità servendosi di inchiostri a base d’acqua su substrati che vanno dalla carta alle pellicole. Questa macchina da stampa offre costi di esercizio contenuti e grande produttività, abbinati a una qualità di stampa eccezionale e costante, in grado di rivaleggiare con la stampa flessografica. Gli inchiostri per packaging PROSPER QD con Film Optimizer Agent (FOA) si basano sull’esperienza accumulata da Kodak nel corso di decenni nello sviluppo di inchiostri e materiali di consumo per la tecnologia a getto d’inchiostro continuo. Questi fluidi premiati svolgono un ruolo rivoluzionario rendendo possibile alta velocità, massima qualità e costi contenuti per i materiali di consumo per plastica e pellicole.

James Workman, Vicepresidente del settore Tecnologia e ricerca della PRINTING United Alliance, ha rivelato che la giuria ha apprezzato il grande potenziale della macchina da stampa Sapphire EVO M, che consente agli stampatori di packaging flessibili di passare dai processi di stampa tradizionali a quelli digitali e ai titolari di marchi di implementare concetti nuovi e creativi e campagne in grado di aprire nuove opportunità commerciali relativamente al packaging. A riguardo degli inchiostri per packaging KODAK PROSPER QD e FOA, i membri della giuria sono rimasti particolarmente colpiti dalle innovazioni dal punto di vista chimico, che consentono alla tecnologia inkjet di Kodak di stampare rapidamente anche su supporti di packaging non porosi.

“Ogni anno, il nostro obiettivo è di portare l’attenzione su tecnologie in grado di plasmare il futuro”, ha affermato Workman. “Entrambe queste tecnologie Kodak hanno soddisfatto i criteri per l’attribuzione del premio e meritano questo riconoscimento”.

“Noi di Kodak vediamo questo trionfo come riconoscimento della nostra lunga esperienza e competenza nei settori della chimica, dei materiali e delle tecnologie di stampa digitale”, ha dichiarato Randy Vandagriff, Senior Vice President, Print, Eastman Kodak Company. “Le due soluzioni che si sono aggiudicate gli InterTech Technology Awards aiuteranno a consolidare fermamente la posizione della tecnologia a getto d’inchiostro continuo nella stampa digitale di packaging e nelle applicazioni decorative per prodotti, consentendo agli addetti alla stampa di rispondere alle esigenze in continua mutazione di questi mercati globali”.