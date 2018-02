Kodak aggiunge l’inchiostro viola e amplia la connettività Proofer al suo software per prove

Kodak Proofing software fornisce gli strumenti necessari per ottenere prove colore accurate e prevedibili utilizzando le principali stampanti inkjet

Kodak ha annunciato l’aggiornamento del software per prove, rendendo più semplice per gli stampatori impiegare meno tempo nella pianificazione e avere più tempo per riuscire a ottenere risultati cromatici uniformi. Kodak Proofing Software consente di verificare i colori spot con una precisione sorprendente con il nuovo supporto per l’inchiostro viola della famiglia di stampanti EPSON SC-P7000 e SC-P9000. Il nuovo aggiornamento soddisfa le aspettative degli acquirenti dei prodotti stampati raggiungendo obiettivi standard basati su ISO 12647, GRACoL e SWOP, garantendo una Prova colore certificata per la conferma cromatica.

Kodak Proofing Software non solo offre una migliore gestione dei colori, ma comprende altre straordinarie funzionalità già presenti nel software, tra cui la gestione di supporti personalizzati, prestazione cromatica leader del settore e calibrazione pianificata. Ciò consente di calibrare la stampante per prove fuori orario, rispettando le specifiche dell’acquirente dello stampato e mantenendo gli standard del settore. Il risultato finale è quello di avere una prova perfetta per garantire un prodotto finito impeccabile.

“KODAK Proofing Software è una soluzione affidabile e di facile utilizzo per realizzare prove con stampanti inkjet, ha dichiarato Allan Brown, Vice President e General Manager di Unified Workflow Solutions di Kodak. “Questa offerta riduce i costi eliminando una pianificazione estesa e consente un aumento generale della flessibilità operativa garantendo risultati coerenti e affidabili di volta in volta. Il software per prove di Kodak si basa sulla stessa tecnologia a colori della migliore qualità disponibile nel software Kodak Colorflow e nella PRINERGY Product Suite di Kodak”.

Per ulteriori informazioni sulle migliori prestazioni cromatiche del software per prove Kodak, visitare il sito Web: https://www.kodak.com/US/en/prinergy-workflow/platform/proofing-software/default.htm