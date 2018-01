Kodak aggiunge alla piattaforma PRINERGY Cloud il servizio di pianificazione dinamica della stampa

Kodak ha annunciato l’introduzione del servizio di pianificazione dinamica della stampa con funzionalità di analisi che va ad arricchire l’offerta KODAK PRINERGY Cloud proponendo agli stampatori soluzioni per ridurre al minimo i costi e i rischi, incentivando al contempo la crescita aziendale. La pianificazione dinamica della stampa (Dynamic Print Planning) offre una nuova serie di funzionalità per i servizi PRINERGY Cloud sfruttando l’intelligenza artificiale (AI) per produrre a costi convenienti più lavori contemporaneamente, pur consentendo modifiche in tempo reale così come il mercato richiede.

La pianificazione dinamica della stampa si basa proprio sull’analisi dei dati per fornire un’efficace soluzione di business intelligence in grado di sfruttare tali dati trasformandoli in informazioni utili che a loro volta si tramutano in decisioni. Le funzionalità del servizio di pianificazione dinamica della stampa sono destinate agli utenti della piattaforma PRINERGY Cloud che vogliono migliorare l’efficienza attraverso l’ottimizzazione di un flusso di lavoro integrato e autonomo. Con queste nuove funzionalità, gli utenti PRINERGY Cloud sono in grado di assegnare priorità a risorse e mano d’opera quando il numero degli ordini è elevato e i progetti sono diversi tra loro, risparmiando così tempo e denaro e limitando il rischio di errori. Gli stampatori hanno ora la possibilità di lavorare su più ordini contemporaneamente e di andare in stampa in tempi più che mai rapidi, il che assicura agli utenti del servizio PRINERGY una gestione aziendale più efficiente. Queste strategie di ottimizzazione dinamica possono cambiare radicalmente il livello di efficienza della pianificazione della produzione nel settore della stampa

“La tendenza del mercato prevede una maggior frequenza di ordini per tirature più piccole il che pone gli stampatori di fronte a vere e proprie sfide, sia a livello di margine operativo che di tempi di consegna”, sottolinea Allan Brown, Vice President e General Manager, Unified Workflow Solutions di Kodak. “Le nuove funzionalità di pianificazione dinamica della stampa all’interno della piattaforma PRINERGY Cloud assicurano agli stampatori rapidità e accuratezza nella pianificazione, nella gestione delle modifiche e nella produzione per un più elevato numero di ordini servendosi delle stesse risorse. Eliminando potenziali errori umani dal processo di pianificazione, questo tipo di offerta è in grado di ridurre del 40% i costi di mano d’opera di ciascun progetto, migliorare l’agilità operativa e contribuire mantenere la competitività aziendale.”

Il processo decisionale in funzione dei dati all’interno dell’offerta di PRINERGY Cloud propone agli stampatori il primo flusso di lavoro disponibile sul mercato che si basa sull’analisi dei dati, con dashboard intuitivi che offrono visibilità su costi di produzione e prestazioni del sistema attraverso la continua raccolta dei dati operativi.