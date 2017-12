Kba Italia e Nuova Grafica: focus sulla stampa UV LED

Nuova Grafica svela l’ultimo gioiello tecnologico con la RAPIDA 106-6+L LED UV

Lo scorso 27 ottobre KBA Italia ha promosso un evento organizzato in collaborazione con il suo cliente Nuova Grafica di Prato dedicato alla stampa UV Led. Protagonista delle demo di stampa la nuova Rapida 106-6+L LED UV entrata in produzione presso l’azienda toscana lo scorso mese di marzo che rappresenta la prima installazione nel mercato italiano con questa configurazione

All’insegna del motto aziendale “Enjoy the Print”, uno slogan che caratterizza lo spirito con il quale la famiglia Costa, da sempre al timone di Nuova Grafica, si dedica con amore e passione all’arte della stampa, dove innovazione e tecnologia si sposano alla perfezione con la componente umana, circa 70 operatori del settore in rappresentanza di una trentina di aziende, hanno risposto all’invito di KBA Italia presso la tipografia che ha sede a Prato, per un evento ricco di spunti di discussione, che ha saputo suscitare l’interesse degli intervenuti.

In Nuova Grafica “l’azienda è una questione di famiglia”…

La famiglia Costa gestisce unita e compatta l’azienda, composta esattamente da 4 titolari lavoratori. Infatti con i genitori Leopoldo e Antonia ci sono Massimiliano e la sorella Manuela. Nuova Grafica non ha dipendenti, e la cosa è abbastanza sorprendente se pensiamo anche solo all’investimento appena compiuto e alle importanti commesse che vengono realizzate in questa piccola e dinamica tipografia. Papà Leopoldo aiuta il figlio Massimiliano, che è lo stampatore di casa, mentre la sorella Manuela gestisce la parte grafica e di prestampa e la mamma Antonia segue le operazioni di finishing dei lavori. Uno straordinario condensato di massima efficienza, soprattutto se pensiamo ai ritmi di lavoro odierni. Eppure in Nuova Grafica tutto fila liscio alla perfezione. E in questo meccanismo perfetto gioca un ruolo molto importante la tecnologia, anche alla luce dei mercati serviti: libri d’arte, cataloghi e opuscoli di pregio ma anche produzione cartotecnica per astucci e pieghevoli di lusso, calendari e shopper, dove la qualità richiesta è assoluta.

Già clienti di Koenig & Bauer con una Rapida 105 installata nel 2007, quando è stato il momento di pensare al nuovo investimento della macchina da stampa, la scelta è andata decisa su Koenig & Bauer con la nuova Rapida 106-6+ vernice con tecnologia LED UV, che è entrata in funzione a fine marzo 2017.

La prima Rapida 106 UV led in Italia

La scelta di una configurazione molto particolare ha fatto si che la Rapida scelta da Nuova grafica fosse di fatto la prima installazione di questo tipo sul mercato italiano, attirando la curiosità del mercato e delle aziende più importanti del panorama nazionale, che infatti non si sono fatte sfuggire l’occasione per vedere da vicino il nuovo gioiellino tecnologico con il quale la piccola tipografia toscana vuole crescere.

Con la dotazione UV led, la nuova Rapida 106 amplia notevolmente le opportunità dei clienti editoriali, commerciali e degli imballaggi. Con questo sistema infatti sono notevoli i vantaggi nella produzione di stampati, tra cui la rapidità di essiccazione e l’immediata lavorabilità dei fogli per le operazioni di finitura, un’eccellente qualità di stampa su carte non patinate, pellicole e altri substrati difficili da stampare, maggiore fedeltà e nitidezza dei colori e non ultimo un risparmio energetico per via dei minori consumi delle lampade led.

Le demo di stampa

Dopo una introduzione da parte dell’Ing. Falk Sparbert, AD di KBA Italia e un ringraziamento alla famiglia Costa che ha permesso la realizzazione di questo evento, al sig. Silvano D’Alessandri agente di KBA Italia per la Toscana, si sono susseguiti alcuni interventi tecnici sui vantaggi della tecnologia LED-UV, su vernici e inchiostri da parte dei partner Actega oltre a una presentazione di Optimus sulla prestampa. Dopo pranzo l’attenzione si è focalizzata sulle dimostrazioni dal vivo sulla nuova Rapida 106-6+L LED UV, la prima Rapida in Italia con questa tecnologia. Diversi i soggetti di stampa, con finitura lucida, opaca e drip off, poster ma anche cartoline e astucci realizzati live con cambi lastra rapidissimi e una regolazione colore senza errori grazie ai dispositivi di misurazione ErgoTronic Color Control con Ergotronic Lab ed ErgoTronic ACR con videocamera per la regolazione automatica della messa a registro.