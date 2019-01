Jet Label & Packaging investe in un sistema “single-pass” per l’applicazione di RFID

Il sistema avanzato “Smart Label” garantisce la tracciabilità e aiuta a ridurre l’errore umano nella gestione e nell’inventario dei materiali.

Jet Label & Packaging, il più grande produttore di etichette del Canada occidentale per una vasta gamma di settori, ha installato un sistema RFID a passaggio singolo che comprende una macchina da stampa Mark Andy, già operativa in azienda, e un’unità di applicazione RFID di Tamarack.

Gli ingegneri di Mark Andy hanno equipaggiato la macchina da stampa già operativa presso Jet Label con i componenti Tamarack. L’applicazione RFID a passaggio singolo prevede un’apertura dell’etichetta per l’inserimento del dispositivo RFID, quindi l’etichetta viene ri-laminata con le successive operazioni di finitura. Quindi il nuovo sistema verifica la funzionalità RFID con un sistema di lettura dopo la fustellatura.

Le etichette RFID stanno diventando sempre più popolari in Canada e negli Stati Uniti, per semplificare i problemi di gestione/lavorazione e ridurre i costi. Jet Label ha scelto il sistema Tamarack per il suo esclusivo movimento di “profilatura” che uniforma l’alimentazione dei dispositivi RFID, consentendo l’inserimento a velocità elevate.

Per Jet Label, questa configurazione di linea completa elimina la necessità di più fasi di produzione. “Il nuovo sistema di inserimento RFID avrà un impatto immediato sui nostri clienti, principalmente perchè i tempi di consegna saranno più rapidi”, ha affermato Darrell Friesen, presidente e CEO di Jet Label & Packaging Ltd. “Combinando varie caratteristiche e funzionalità, i dispositivi RFID semplificheranno il settore delle etichette in questo ambito applicativo in modo preciso e conveniente”.