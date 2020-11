Italia-Regno Unito, le filiere “premium” a confronto nello Streaming Roadshow Acimga di mercoledì 11 novembre

L’interscambio Italia – Regno Unito per il settore delle macchine per la stampa, il packaging e il converting è fatto di un rapporto stretto e consolidato. L’Italia è il terzo fornitore del Regno Unito e il Regno Unito è l’ottavo fornitore per l’Italia. Un legame che non è fatto solo di volumi ma anche di qualità. Sia il Regno Unito che l’Italia sono mercati dove i prodotti premium e di alta tecnologia sono molto apprezzati.

Per rafforzare il dialogo tra questi due paesi, anche in vista della Brexit, i Roadshow di Acimga faranno tappa in UK. L’appuntamento è per domani, mercoledì, a partire dalle 11:00 (CET) quando produttori di tecnologie italiani si confronteranno sui temi di Industria 4.0 e Sostenibilità con i rappresentanti della filiera inglese.

In programma gli interventi di APR Solutions, OMET, Simec Group, DCT e Ferrarini & Benelli in un incontro con gli esponenti locali della supply chain, come lo stampatore Bluetree Print, Two Sides UK e Whitmar Pubblications.

I Roadshow faranno tappa anche in Egitto (10 dicembre) e Algeria (16 dicembre), mentre l’appuntamento in Turchia del 4 novembre ha visto oltre 150 iscritti.

Gli Streaming Roadshow sono un progetto di promozione e internazionalizzazione di Acimga in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency), l’agenzia governativa che supporta lo sviluppo delle imprese italiane all’estero.