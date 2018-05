Irplast a Hispack 2018: dai film in BOPP alle etichette roll-fed, dai nastri adesivi a sistemi multipack “Take Away”

Irplast ritorna ad Hispack (GRAN VIA, Hall 2, Level 0, Stand 685) per presentare i nuovi investimenti in tecnologia per incrementare la produttività e in R&D per lo sviluppo di nuovi prodotti sostenibili: dai film in BOPP alle etichette roll-fed, dai nastri adesivi a sistemi multipack “Take Away”. Tra le principali novità il nastro Tack+, ad alta adesività e Food Contact Tape, idoneo al contatto con tutti gli alimenti.

Irplast (irplast.com) sarà nuovamente espositore a Barcellona dall’8 all’11 maggio ad Hispack (Pad. 2, Stand 685), la fiera europea del packaging, per presentare tutta la gamma dei film in BOPP, dei nastri adesivi stampati e delle etichette roll-fed. I recenti investimenti in nuovi macchinari per la stampa rotocalco e flexo, consentono oggi all’Azienda di fare fronte a commesse di dimensioni importanti, garantendo produzioni di elevata qualità in tempi più rapidi, con ampia capacità di back up produttivo. Il piano di sviluppo dell’Azienda, con l’incremento della capacità produttiva, i nuovi prodotti tailor-made in BOPP, i nuovi impianti di cogenerazione dell’energia e di riciclo delle materie prime a livello di estrusione, ha assicurato ad Irplast un posizionamento “green” e “high-tech” a livello internazionale.

Per il “carton sealing” l’Azienda presenta il nuovo nastro adesivo TAMPER EVIDENT BOPP, con stampa anti-effrazione personalizzabile, disponibile in 7 colori. Il film di supporto in polipropilene biorientato è prodotto in Italia da Irplast, a ulteriore garanzia di continuità nelle forniture e costanza delle specifiche tecniche. Tra i prodotti di punta Tack+, con adesività superiore del 20% rispetto allo standard, per aderire a qualsiasi tipo di cartone. Tra le altre novità Food Contact Tape, nastro adesivo con funzione di etichetta, idoneo al contatto con tutti gli alimenti. Veicola il brand fino al momento del consumo, diventando così uno strumento di marketing efficace e permette di raggruppare più unità di prodotto. Viene stampato in uno stabilimento Irplast certificato BRC e realizzato su film in polipropilene, la cui “carbon footprint” è inferiore al PVC.

Per il settore etichette avranno un ruolo di primo piano: Label Tape Shrink, l’etichetta roll-fed in BOPP termoretraibile pre-adesivizzata per contenitori dal contour non elevato; la fascia multimballo “Take Away”, per confezioni multipack fino a 6 prodotti, che permette di incrementare le vendite e ampliare la superficie su cui veicolare il brand. Con “Take Away” Irplast è presente da 18 anni con successo sul mercato spagnolo delle confezioni multimballo, in particolare nel beverage.

La divisione film BOPP di Irplast presenta NENV, la prima finestra per buste da lettera in film S-BOPP, realizzata con un processo produttivo non replicabile con altre tecnologie, per mezzo di una linea di estrusione unica al mondo (LISIM-Brückner) che garantisce spessore ridotto del film, costi inferiori e performance di applicazione pari a quelle del polistirene.